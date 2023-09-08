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        Haberler Ekonomi Para Ağustosta sadece borsa reel getiri sağladı - Para Haberleri

        Ağustosta sadece borsa reel getiri sağladı

        Ağustos ayında BIST 100, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.32 oranında getiri sağladı. Söz konusu ayda dolar, mevduat faizi, altın, Euro ve DİBS ise reel olarak yatırımcısına kaybettirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:20
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        Ağustosta sadece borsa reel getiri sağladı
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        TÜİK ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

        Buna göre ağustosta getiri sağlayan tek yatırım aracı borsa oldu. BIST 100 endeksi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10.56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7.32 oranında getiri sağladı.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 3.91, mevduat faizi (brüt) yüzde 3.97, külçe altın yüzde 4.36, Euro yüzde 5.18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 10.44 oranlarında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları yüzde 6.73, mevduat faizi (brüt) yüzde 6.78, külçe altın yüzde 7.17, Euro yüzde 7.96 ve DİBS yüzde 13.06 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ağustos 2023:

        ÜÇ AYDA DA ZİRVEDE

        BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35.73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33.47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27.14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28.35 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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