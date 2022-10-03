AFT NEDEN OLUR?

Ağızda aft oluşmanın ilk belirtisi görüntüsüdür. Ağzın içerisinde kızarık ve beyaz dokular şeklinde görülen bu yaralar, iltihaplanarak daha ileri seviyelere gelir. Yaranın olduğu bölgede hassasiyet ve ağrı görülür. Batma hissinden dolayı çiğneme ve konuşma gibi eylemlerde zorlanma yaşanır.

Diş fırçalarken aft fazlasıyla acı hissettirir. İştah azalır. Bu semptomlar sebebiyle bazı kişilerde ateş yükselmesi görülebilir.