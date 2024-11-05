"Ah be çocuklar, insan kendi oyun alanını yakar mı?" | Son dakika haberleri

"Ah be çocuklar, insan kendi oyun alanını yakar mı?" | Son dakika haberleri

"Ah be çocuklar, insan kendi oyun alanını yakar mı?" Çorum'da bir parkta çocuklar, oyun grubunu yaktı. Vatandaşların su ve yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.11.2024 - 14:09 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:23 facebook

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