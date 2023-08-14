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        Haberler İş-Yaşam AHBİB 7 ayda 1,14 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç etti  - İş-Yaşam Haberleri

        AHBİB 7 ayda 1,14 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihraç etti 

        Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, birliklerinin ocak-temmuz döneminde 1,14 milyar dolarlık dış satım yaptığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 14:11
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        AHBİB 7 ayda 1,14 milyar dolarlık ihracat
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        Memiş, yazılı açıklamasında, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artışla 232,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek rekor kırdıklarını belirtti.

        AHBİB'in söz konusu dönemde 396 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Memiş, sektörün ülke geneli ihracatına yüzde 16,64 destek verdiğini ifade etti.

        Memiş, birliklerinin temmuzda 149 ülke ve bölgeye ihracat yaptığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

        "Bu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerde İtalya, Cezayir ve Irak ilk üç sırada yer aldı. İtalya'ya 85,9 milyon, Cezayir'e 24,6 milyon, Irak'a 12,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. İtalya, Avusturya ve Cezayir pazarlarında 39 kata varan oranlarda rekor artışlara imza attık. Bölge ihracatımız, ocak-temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 1,14 milyar dolar düzeyine erişti."

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