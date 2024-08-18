Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında detaylar netleşiyor. 50 milyon lot dağıtmaya hazırlanan şirket 'AHSGY' kodu ile BIST'te işlem görecek ve üç gün süreyle talep toplayacak. İşte, Ahes GYO hisse fiyatı, olası lot dağıtımı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri..