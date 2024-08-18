Ahes GYO talep toplama tarihleri açıklandı! Ahes Gayrimenkul hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?
1.2 milyar TL halka arz büyüklüğü ile talep toplamaya hazırlanan Ahes Gayrimenkul, 50 milyon lot dağıtacak. Hisse fiyatı 25,50 TL olarak belirlenen şirket, 'AHSGY' kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. İşte, 2024 Ağustos ayı halka arz takvimi ile Ahes GYO halka arz detayları...
Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzında detaylar netleşiyor. 50 milyon lot dağıtmaya hazırlanan şirket 'AHSGY' kodu ile BIST'te işlem görecek ve üç gün süreyle talep toplayacak. İşte, Ahes GYO hisse fiyatı, olası lot dağıtımı, fon kullanım yeri ve talep toplama tarihleri..
AHES GAYRİMENKUL HİSSE FİYATI NEDİR?
Şirketin hisse fiyatı 25,50 TL olarak belirlendi.
AHES GAYRİMENKUL KAÇ LOT DAĞITACAK?
50 milyon lot dağıtacak firmanın olasu lot miktarı şöyle;
300 Bin katılım ~ 125 Lot (3150 TL).
- 700 Bin katılım ~ 54 Lot (1360 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (882 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (630 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (504 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (428 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (352 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (327 TL).
AHES GAYRİMENKUL NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?
Firma 21-22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 5-10 Finansal borç ödemesi.
Yüzd 5-10 İştirak firmalarının sermaye ödemeleri.
Yüzd 80-90 Mevcut arsaların geliştirme ve inşaat finansmanı.
AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Ahes Gayrimenkul 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.64 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak.