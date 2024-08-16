Ahes Gayrimenkul halka arz oluyor! Ahes Gayrimenkul hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?
Ağustos ayı halka arz takvimine yeni bir firma daha eklendi; Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz olmaya hazırlanıyor. 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firmanın halka açıklık oranı yüzde 25.64 olarak açıklandı. İşte, yatırımcıların merakla takip ettiği Ahes Gayrimenkul halka arz detayları, hisse fiyatı ve lot miktarı...
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 50 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da işlem görmek için geri sayıma başladı. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 80-90'lık kısmını 'mevcut arsaları geliştirme ve inşaat finansmanı' olarak kullanacak. İşte, Ahes Gayrimenkul halka arz detayları...
AHES GAYRİMENKUL HİSSE FİYATI NEDİR?
Şirketin hisse fiyatı 25,50 TL olarak belirlendi.
AHES GAYRİMENKUL KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma, 50 milyon lot dağıtacak ancak olası lot dağıtım tablosu henüz açıklanmadı.
AHES GAYRİMENKUL NE ZAMAN TALEP TOPLAMAYA BAŞLAYACAK?
Firmanın ne zaman talep toplayacağı henüz açıklanmadı. Talep toplama süresi bittikten sonra BIST'te işlem görme tarihi de açıklanacak.
AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ FON KULLANIM YERİ
Yüzde 5-10 Finansal borç ödemesi.
Yüzd 5-10 İştirak firmalarının sermaye ödemeleri.
Yüzd 80-90 Mevcut arsaların geliştirme ve inşaat finansmanı.
AHES GAYRİMENKUL HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Ahes Gayrimenkul 1.2 miluar TL halka arz büyüklüğüne ve yüzde 25.64 halka arz açıklığına sahip. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak.