Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. 50 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma Yıldız Pazar'da işlem görmek için geri sayıma başladı. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 80-90'lık kısmını 'mevcut arsaları geliştirme ve inşaat finansmanı' olarak kullanacak. İşte, Ahes Gayrimenkul halka arz detayları...