Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor. Yıldız Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firmanın 13 lot ile 125 lot arasında vermesi bekleniyor. 1.2 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklayan şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25.64 olarak belirlendi. Peki, Ahes GYO ne zaman talep toplamaya başlayacak, fonu nasıl kullanacak? İşte, detaylar...