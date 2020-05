AA

Uygulamayı sosyal medya hesaplarından duyuran market sahibi Mahmut Turan, bir çok esnaf ve hayırseverin katkı yapmasına vesile oldu. Ekmekle başlayan askıda ekmek uygulaması, yumurta, sebze, tatlı ve diğer gıda ürünleriyle devam etti.Her gün bir müşteri gibi öğle saatlerinde markete gelen ihtiyaç sahipleri, tutarı hayırseverler tarafından ödenen ekmek, yumurta, sebze ve diğer gıda ürünlerinden ihtiyacı kadarını alarak evlerine dönüyor.Marketteki askıda ekmek uygulamasıyla yüzyıllardır Anadolu'da yaygın olan Ahiliğin dayanışma ve yardımlaşma" anlayışı yaşatılıyor.Merkez Medrese Mahallesi'nde 30 yıldır esnaflık yapan Mahmut Turan, AA muhabirine, mahalle bakkalı olması nedeniyle bulunduğu bölgedeki olumlu ya da olumsuz her şeyden haberi olduğunu söyledi.Özellikle koronavirüs salgınından sonra ihtiyaç sahiplerinin çoğaldığını hissetmesi üzerine ramazan ayında "askıda ekmek" uygulaması başlattığını ifade eden Turan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyurularla hem esnaftan hem de her kesimden destek aldığını, ramazan ayı başından itibaren sadece 2 bin 80 ekmek dağıtıldığını dile getirdi.- Dayanışma ruhuBu uygulama ile Ahiliğin en önemli prensiplerinden dayanışma ruhunu yaşatmaya gayret ettiğini belirten Turan, şöyle konuştu:"Ramazanın birinci günü 10 aile ile başladığımız askıda ekmek uygulamasında şimdi 35 aileye çıktık. Toplamda 300'e yakın kişinin ekmek ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz. Bir hayırsever esnafımız yumurtayı, başka bir gün başka bir esnafımız sebzesini, yine diğer günlerde tatlısını başka başka esnafımız karşıladı. İhtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yurt dışından bile destek veren hayırseverlerimiz oldu."Burada, veren elin alan eli görmeden hayır yapıldığını vurgulayan Turan, "Ahilik anlayışıyla yaşamaya çalışan Kırşehir halkı hayırsever olduğu için askıda ekmeğimiz her geçen gün artıyor. Ahi dayanışması esnaf arasında çok önemlidir. Askıda ekmek ile hayırseverleri ve ihtiyaç sahiplerini birbirlerini görmeden buluşturmuş oluyoruz." dedi.Uygulamaya destek sağlayan esnaftan Asım Tunç da hayırseverlerin verdiği parayla emek ve diğer gıda maddelerinin alındığını, öğle saatlerinde gelen ihtiyaç sahiplerinin lazım olan gıda ürünlerini alarak mutlu bir şekilde ayrıldığını söyledi.Tunç, "Hayırseverler markete parasını bırakıyor ve bırakılan miktar kadar ekmek, yumurta, sebze hatta tatlısı bile ihtiyaç sahipleri tarafından buradan alınıyor. Veren de alan da birbirini görmüyor. Ramazan ayı itibariyle başladı, artarak devam ediyor." diye konuştu.