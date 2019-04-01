Van'ın Çatak ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir ahırın çökmesi sonucu 360 küçükbaş hayvan öldü.

İlçeye bağlı Sözveren Mahallesi'nde Şehriban Şipal'e ait ahır, aşırı yağış nedeniyle çöktü. Şipal ailesi ile mahalle sakinleri, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, ahırın enkazından, telef olan 180 koyun, 60 keçi ve 120 kuzuyu çıkardı. 10 koyun da enkazdan canlı kurtarıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak tutanak tuttu.