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Haberler Gündem 3. Sayfa 'Ahır' katliamında bir ölüm daha!
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'Ahır' katliamında bir ölüm daha! Anne-babasını kaybeden Ahmet de hayata tutunamadı

Kahramanmaraş'ta geçen perşembe günü 3 kişinin hayatını kaybettiği 'ahır' kavgasında yaralanan 4 kişiden Ahmet Korkmaz da yaşam mücadelesini kaybetti. Korkmaz, kavgada öldürülen anne-babasının yanına defnedilecek

'Ahır' katliamında bir ölüm daha!
'Ahır' katliamında bir ölüm daha!
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DHA

Kahramanmaraş'ta, anne-babasını kaybettiği 'ahır' kavgasında yaralanan Ahmet Korkmaz (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, 8 Eylül'de ilçeye bağlı Köklü Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında, 15 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılması planlanan 'ahır' nedeniyle tartışma çıktı. Ahıra, evine yakın olmasından dolayı karşı çıkan Durdu Korkmaz (57), kavgaya dönülen olayda av tüfeğiyle ateş etti.

3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 4 KİŞİ YARALADI

Durdu Korkmaz
Durdu Korkmaz

Durdu Korkmaz, mahallenin eski muhtarı İbrahim Korkmaz (49), eşi Şerife Korkmaz (38) ile kız kardeşi Ayşe Dağ'ı (50) öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Durdu Korkmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YARALI ÇOCUK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaralılardan, sağlık durumu kritik olan Ahmet Korkmaz da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah kurtarılamadı. Ahmet Korkmaz'ın cenazesinin, aynı olayda ölen babası İbrahim ve annesi Şerife Korkmaz'ın mezarlarının yanında toprağa verileceği öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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