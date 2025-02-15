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        Ordu'da ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde ahırda sobadan kaynaklı çıkan yangında 5 büyükbaş öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:41
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        Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş öldü
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        Ordu'nun Akkuş ilçesi Divani Mahallesi'nde yaşayan Havva Kuduş'un yeni doğan buzağının üşümemesi için yaktığı sobadan kaynaklı samanların alev almasıyla, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

        Durumu fark eden eşi Musa Kuduş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü. Yapılan kontrollerde 5 büyükbaşın dumandan etkilenerek öldüğü belirlendi.

        Maddi kayba uğradığını söyleyen Musa Kuduş, "Gece saatlerinde fark ettiğimizde her şey için çok geçti. Tüm hayvanlarımı kaybettim, mağdur durumdayım. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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