Ahlat'ta 400 bin metrekare alanda

AA

Her yıl 1071 Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapıldığı Çarho mevkisinde yapılacak millet bahçesinin gelecek yıl haziran ayında tamamlanması planlanıyor.Çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulunan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, millet bahçesinin yeşil alanları ve çeşitli parkurlarıyla bir yaşam merkezi olacağını söyledi.

Daha önce 1071 etkinliklerinin yapıldığını alanın festivallerinde yapabileceği muhteşem bir millet bahçesine dönüşeceğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Bahçemizde kıraathaneler, cami ve yürüyüş parkurlarıyla olacak. Bununla beraber gelenekse sporları gerçekleştireceğimiz alan, güreş alanları ve atlı okçuluk faaliyetlerinin yürütüleceği yerler yapılacak. En önemlisi halkımızın 12 ay dinlenebileceği, ailesiyle vakit geçirebileceği muhteşem bir millet bahçesi inşa ediyoruz. Millet bahçesi ile beraber kültürel dokunun da sergileneceği bir alan oluşacak. Han çadırıyla birlikte 50 çadırlık bir otağ alanı yapılıyor. Burası geçen yıllarda han çadırında sayın Cumhurbaşkanımızı ve sayın Devlet Bahçeli'yi ağırladığımız bir yer. Nasipse tüm Türk dünyasını burada ağırlamayı planlıyoruz."

Yeşil alanlarıyla, parkurlarıyla insanların nefes alacağı bir merkezi ortaya koyduklarını dile getiren Çoban, şöyle devam etti:

"2021 Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı burada ağırlamak için gayret ediyoruz. Ahlat 1000 yıl öncenin başkenti ve buna layık işler yapmaya çalışıyoruz. Millet bahçemiz ilçemize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza buraya olan ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, TOKİ Başkanlığımıza, bölge milletvekillerimize, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Vedat Demiröz'e, AK Parti Bitlis Milletvekillerimiz Cemal Taşar ile Vahit Kiler'e, Okçular Vakfı'na yüklenici firma çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."