"Ahmak davası bir darbe girişimidir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen davayla ilgili İstanbul Bölge Adliyesi'ne yaptığı başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Bugün yapmış olduğum bu başvuru ile bir duruşmaya katılmak istediğimi tekraren belirttim" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen bu dava aziz milletimizin iradesine yöneltilmiş bir darbe girişimidir. Siyasi mühendislik içeren bir projedir. Dava hukuki değil siyasi bir davadır. Demokrasimizi ve kazanımlarımızı hiçe sayan bir davadır bu. Aziz milletimiz masa başında kurulan bu tuzakları bozacaktır. Darbelerden çok geçmiş milletimiz haklarının bir yargı darbesiyle elinde alınmak istendiğinin farkındadır. Benim sırtımı yaslandığım yer bellidir. Güvendiğim güç önce Allah sonra millettir. Milletimizin iradesine millete saygı gösterin demokrasinin önünü açın. Millet İmamoğlu'nun nerede görmek isterse İmamoğlu orada olacaktır. Bu daha önce de böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Korkmayın, milletin iradesine kafa tutmayın. Mertçe yarışalım. Ahmak ifadesini kime iade ettiğim bellidir. İfadenin suç olmadığı Yargıtay kararıyla ortada. Dünyanın en zorlama siyasi yasak davasının Türkiye gündemini işgal etmesini istemiyorum. Beni haklı bulan bilirkişi raporları da ortadadır. Umarım hak yerini bulacaktır. Hakkın yerini bulması için emek harcayan herkese özellikle yargı mensuplarına şükran duyuyorum. Bugün yapmış olduğum bu başvuru ile ben bir duruşmaya katılmak istediğimi tekraren belirttim."