Ahmed Kutucu: Çok iyi mücadele ettik!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor sahasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Ahmed Kutucu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Giriş: 20.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:08
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında sahasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da Ahmed Kutucu, maçın ardından konuştu.
İşte genç oyuncunun o sözleri:
Çok iyi mücadele ettik. Maçı kazanmak istedik. Daha çok çalışacağız. İnşallah da böyle maçlarda kazanacağız. Kendi performansımla ilgili konuşmak istemiyorum. Takımımı, mücadelesi için tebrik ediyorum.
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