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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Ahmed Kutucu: Çok iyi mücadele ettik! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Ahmed Kutucu: Çok iyi mücadele ettik!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor sahasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Ahmed Kutucu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 23:08
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        "Çok iyi mücadele ettik!"
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        Trendyol Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında sahasında Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan ikas Eyüpspor'da Ahmed Kutucu, maçın ardından konuştu.

        İşte genç oyuncunun o sözleri:

        Çok iyi mücadele ettik. Maçı kazanmak istedik. Daha çok çalışacağız. İnşallah da böyle maçlarda kazanacağız. Kendi performansımla ilgili konuşmak istemiyorum. Takımımı, mücadelesi için tebrik ediyorum.

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