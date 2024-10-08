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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Ahmed Kutucu: Lider olarak devam etmek istiyoruz - Futbol Haberleri

        Ahmed Kutucu: Lider olarak devam etmek istiyoruz

        Eyüpsporlu milli futbolcu Ahmed Kutucu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 16:38 Güncelleme: 08.10.2024 - 16:46
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        "Lider olarak devam etmek istiyoruz"
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Ahmed Kutucu, grup liderliğini sürdürmek istediklerini söyledi.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, "Dört yıl sonra yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Burada olmak her zaman özel bir duygu. Bunun için Montella hoca ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir kamp olur ve 2 galibiyetle kampı bitiririz. Her maç zor, inşallah 2 galibiyetle bu maçları bitiririz. Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz. Zor maçlar olacak, İzlanda'da hiç galibiyetimiz yok, inşallah orada ilk galibiyetimizi elde ederiz." ifadelerini kullandı.

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        Ahmed, "Eyüpspor'un ve kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Milli takıma davet edildikten sonra Arda hoca ile neler konuştun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Geçen sezon şampiyon olduk. Arda hoca bize çok şey kattı. Benim de oyuncu olarak her gün gelişmemi sağlıyor. Ona çok teşekür ederim. İyi bir takımız, daha da iyi olmak istiyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Aday kadroya çağırılınca hepimiz çok mutlu olduk. Hocalar da çok mutlu oldu. Bana güveniyorlar, ben de burada en iyimi vermeye çalışacağım. Arda hocanın önemli bir kariyeri var, her gün de gelişiyor. Çok iyi bir hoca. Bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de onu mahcup etmek istemiyorum."

        Ahmed Kutucu, milli takımın çok iyi bir forvet hattı olduğunu, kendisinin de buna katkı vermek istediğini sözlerine ekledi.

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