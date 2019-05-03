Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşun düzenlediği Futbolun Süperleri Ödül Töreni’ne katıldı. Tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, Trabzonspor’un iyi bir çıkış yakaladığını vurgulayarak, “Son 6-7 haftadır artan bir performansımız var. Şu anda bulunduğumuz yer konum olarak pek gerçeği yansıtan bir yer değil. Oyunun karşılığı olan yer değil. Sıkıntılar, olumsuzluklar yaşadık. Ligin 4, 5. haftasından sonra problemler yaşadık. Sportif disiplinin kaybolduğu bir yerde göreve geldik. Arzu ettiğimiz noktada değiliz ama yine de olması gereken noktanın bir tık arkasındayız. İdari disiplin sportif disiplin ve ekonomik disiplin ama burada her şeyden önce taraftarımızın gösterdiği sabır, destek. Trabzonspor, tarihinde ilk defa 29 bin seyirciye oynamaya başladı. 38 milyon Euro'luk kadroyu 16 milyon Euro’ya indirmemize rağmen inandılar desteklediler. Onların desteği her şeyden önemliydi. O destekle birlikte futbolcular teknik heyet ve yöneticiler olarak iyi bir aile havası oluşturduk. Trabzonspor ilkesinden hareket ederek birtakım adımlar attık. Bunlar futbolcular tarafından olumlu karşılandı. Çok büyük bir özveriyle gençlerimiz yerli yabancı inanılmaz mücadele verdiler. Sakatlık pahasına kadroda yer almak istediler. 15 gün antrenman yapmayan Onazi, Sosa takıma katkı verebilmek için sahada yerini aldı. Salı günü annesi ölen ve cenazeyi defnetmeden geriye dönüp takımla mücadele etmek isteyen Ekuban. Hugo’yu biliyorsunuz, Pereira’yı biliyorsunuz. Hiçbirini bir diğerinden ayıramıyorum. Verdikleri mücadele bugün bizi sıralamaya taşıdı. Bu bizim gerçek gücümüzü olmamız gereken konumu ifade etmiyor. 5 maçımızda 90+ saniyelerde ‘Rakip gol atar maç biter’ şeklinde 10 puan bıraktık” şeklinde konuştu.

"90+'DA TOPU AYAĞIYLA OYUNA SOKAN 12, 13. OYUNCULAR GİBİ AKTÖRLER VAR"

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçına değinen Başkan Ağaoğlu, “Burada çok önemli şeyler var. Kulüp adına çıkaracağımız dersler var. Ama buradan ders çıkarması gerekenler de var. 90+’da topu ayağıyla oyuna sokan neredeyse 12, 13. oyuncu gibi oynamaya çalışan aktörler de oldu. Bunlar futbolun içinde varmış biz de 60 yaşından sonra öğreniyoruz. Her şeyin ötesinde biz bu noksanlıkların gidermenin yollarını içimizde bulmalıyız. Trabzonspor, 90+’da santrası yapılmayan golleri yememesi lazım. Bu sene bir provaydı. Seneye bu hataları yapmayacağız. Şampiyonluk lafını biz hiçbir zaman telaffuz etmeyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun zirve mücadelesi veren bu mücadeleden hiçbir zaman kopmayan Trabzonspor. Ama sürdürülebilir şampiyonluktan söz etmek istiyorsak eğer 3-4 seneye ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı.

"CAMİALARIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİZLERE ÖĞRETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Ağaoğlu, Fenerbahçe maçının ardından yaşanan gergin olaylarla ilgili de açıklamalarda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

“Hoş şeyler değil. Fenerbahçe, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı burada gelirken herkes fotoğraf çektiriyor. İmza istiyorlar. Neticede Trabzonspor Başkanı’ndan istiyorlar. Geldiğimizden beri tansiyonu düşürmeye çalışırken. Aramızda birtakım sorunlar olabilir, hukuki ise o sorunların çözüleceği yerler belli. Biz orada mücadele ediyoruz. Bunu futbol sahasına taşımak kabul edilebilir değil. Yöneticilerle birlikte Fenerbahçe stadına gidiyoruz. Yöneticiler tarafından karşılanıyoruz. Fotoğraf çektirenler imza isteyenler maçtan sonra tebrik edenler geçmiş olsun diyenler. Ondan sonra kalkıyor birisi bu şekilde beyanat veriyor. Hoş değil. Olayları tekrar o noktaya getirmenin hiç kimseye yararı yok. Fenerbahçe, Eskişehirspor, Göztepe, Trabzonspor, Galatasaray, bunlar büyük camialar bunların büyüklüğünü birtakım insanlardan öğrenecek değiliz. Bunların büyüklüğünü bizlere öğretmek kimsenin haddine olmaması lazım. Biz geldiğimizden beri herkes saygı gösterdik kulüp ayırt etmedik. Hemen hemen Türkiye’nin her yerinde çok iyi karşılandık, iyi ağırlandık. Maçın sonu ne olursa olsun çok da iyi uğurlandık. Bizim görmek istediğimiz şeyler bunlar. Hemen hemen bütün kulüp başkanlarının bu doğrultuda büyük çaba harcadığını göz ardı etmemek lazım.”