Ağaoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, göreve geldikleri günden bugüne kadar 250 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade ederek, camianın çok sayıda sorununa çare olmaya çalıştıklarını belirtti.

Bordo-mavili takımdan beklentilerinin her zaman başarı olduğuna işaret eden Ağaoğlu, "İki haftada şampiyon olunmuyor. İki haftada şampiyon olunmadığına göre bir haftada da umutlar kaybolmuyor. Biraz farklı açılardan bakmak lazım. Bu coğrafyanın insanları için her zaman söylemişimdir, bunun içerisinde ben de dahil hepimiz varız. Bizim yapımız, Türkiye insanın genel yapısından çok farklıdır. Olaylara farklı bakarız, farklı değerlendiririz. Bakış açımız farklı olduğu kadar tepkilerimiz de farklıdır. Bazı fiziksel özelliklerimizi değiştirebiliriz. Burnumuzu değiştirebiliriz ama huyumuzu değiştiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, amaçlarının maçlara seyircinin ilgisini ve desteğini çekebilmek olduğunu, bunun için de yoğun çaba harcadıklarını vurguladı.

"BEN GELDİĞİMDE 'BU TAKIMI ŞAMPİYON YAPACAĞIM' DEMEDİM"

Camia olarak bütünleşmenin ve takıma sahip çıkmanın gerekli olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Maç öncesi bakıyoruz futbolcularımız göklere çıkartılıyor ve maç da berabere bitiyor. Berabere biten maçtan sonra bazı futbolcularımıza yönelik bazı eleştiriler oluyor. Telefonuma mesajlar geliyor mesela, ‘bizi bunun için mi çağırdın?’ diye. Düşündüm acaba ben yanlış bir şey mi yaptım? dedim. Trabzonspor'un taraftarını, Trabzonspor maçına çağırdım. Başka bir camiadan kimseyi de çağırmadım. Trabzonspor takımından başarı bekliyorsak istisnasız her maçta taraftarın ve camianın desteğine ihtiyaç var. Ancak bu şekilde iyiye gidebiliriz. Daha da gerilere gidelim. Ben geldiğimde 'bu takımı şampiyon yapacağım' demedim. Ama bir şey daha söyledim, ‘bu takım her zaman zirve mücadelesi verecek’ dedim. Bu süreçte şampiyonluğa da yaklaşırsak bunu alırız, alabilecek gücümüz var. Üç ayaklı bir masa olarak düşünün, olmazsa olmazı Trabzonspor camiası ve taraftarıdır."

Bordo-mavili kulübün başkanı, milli maçlarda lige verilen aranın tüm takımları etkilediğini anlatarak, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray puan kaybetti. Bu takımların geneline baktığımız zaman milli takım arasından sonra kaybedildi bu puanlar. Bunun içinde Trabzonspor da var. 9 oyuncunuzdan 10 gün uzaklaşıyorsunuz ve her biri 6 ayrı milli takıma gidiyor. 6 ayrı grup, 6 ayrı oyun sistemi, 6 ayrı düşünce. 9 oyuncu kopuyor sizden, sonra geliyor kısa bir hazırlık süreci. Mental olarak incelensin oyuncular, derinliği ve sebepleri araştırılsın. Milli takım arası denilen bu sürecin milli takıma fazla oyuncu veren takımların hepsine kötü yansıdığı görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ GECE ÜST ÜSTE RAHAT UYUDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Bir maçlık anlık beklentilerin yanlış olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, camianın takımı sahiplenmediği sürece işlerinin zor olduğunu söyledi.

Kulüpte yaklaşan genel kurula değinen Ahmet Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Aday mısınız, değil misiniz, yöneticileriz kim olacak, asbaşkanınız kim olacak? gibi sorular doğuyor. Bizim bu gibi tartışmaların içine girecek ne zamanımız var, ne de böyle bir enerjimiz var. Çok ciddi anlamda, çok çetin bir lig geçiyor. Her takım birbirini yenebiliyor. Ligin zirvesinde bakıyorsunuz Galatasaray’la bizim aramızdaki puan farkı 5. Galatasaray'ın maç kaybetmesi, bizim üst üste iki maç kazanmamız halinde üst sıraların nasıl şekilleneceğini siz daha iyi görürsünüz. Sorumlu olduğumuz bir takımımız, futbolcularımız ve geldiğimizden beri uğraştığımız ekonomik sıkıntılarımız var. Bu ay sonuna kadar ödememiz gereken 25-30 milyon lira gibi bir ücret var. Her ay 30 milyon lira gibi bir ödeme yapılıyor. İçeriye hiçbir şekilde nakit akışı olmayan bir kulüp ödüyor bunu. Kaldı ki 250 milyon liraya yakın ödeme yaptık. Ben yönetime geldiğim günden bugüne kadar iki gece üst üste rahat uyuduğumu hatırlamıyorum."

Başkan Ağaoğlu, bütün bu sorunlarla uğraşmasına rağmen suni gündemlerin oluşturulduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya hizmet etmeye geldim, hizmet etmeye de devam ederim. Geri çekilmem şöyle olabilir, verdiğimiz emeğin amacına ulaşabilmesi için geri adım atarım ama benden daha iyi hizmet edebilecek birini gördüğüm anda geri çekilirim ve onun hizmetine girerim. Hiç kimse benim adıma konuşma yetkisine sahip değil. 'Aday olmayacakmış' diyorlar. Bir takım farklı beklentileri olan insanlar var. Biz kulübe hizmet ediyoruz. Biz zamanında bu kulübün formasına armayı elimizle dikmiş insanlarız. Biz bu çabayı vermiş, uğraşı vermiş insanlarız. Bizim bir tek beklentimiz var bu kulübün başarısı. Ben ve arkadaşlarım bunun için geldik, bu doğrultuda hizmet ediyoruz. Bizden daha iyi hizmet edeceğine kanaat getirdiğimiz biri olursa ancak o zaman geri adım atarız ve onları hizmetine gireriz."

Yönetim olarak yapacakları çok işleri olduğunu aktaran Ağaoğlu, kulüp binasının yapıldığı tarihten bugüne kadar ilk defa kendi dönemlerinde yenilendiğini, oda sayısının artırıldığını ve oyuncuların vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulduğunu dile getirdi.

Ahmet Ağaoğlu, antrenman sahalarının kötü durumda olduğunu ve futbolcuların sakatlanma riskinin bulunduğunu belirterek, "Benim tahminime göre 15-20 senedir drenajları tıkalı, kozmetik bakım yapılarak idare edilmeye çalışan 3 antrenman sahamız var. Pazartesi günü iki sahamızı kapatıyoruz ve yeniden inşa etmeye başlıyoruz. Drenajları kurularak, uygun tohumu seçilerek ekimi yapılacak ve önümüzdeki sezon açılışına kadar hizmete girmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Genç oyunculara gelen haksız eleştirilerin karşısında duracağının altını çizen Ağaoğlu, "Yusuf Yazıcı veya Abdülkadir Ömür için geçerli değil. Kadromuzdaki tüm futbolcular için geçerli. Onlara yapılan her türlü haksız eleştirinin şiddetle karşısındayım. Gerekirse ben onların önüne duvar da olurum. Onlardaki performans düşüklüğü doğaldır, bu kadar genç yaşta bu kadar baskı sizin üzerinizde olsa sizde de herhalde aynı olumsuz etkiyi yaratırdı. Elini kalemine götüren insanın ara sıra elini vicdanına da götürmesi gerekiyor. Ben bu şekilde yapılan eleştirilerin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum." yorumunu yaptı.

"BİZ HOCAMIZLA MEDYA ÜZERİNDEN KONUŞAN İNSANLAR DEĞİLİZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ile her gün konuştuklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Futbolcularla 7 gün 24 saat birlikte olan kişi hocamız. Hocanın verdiği her beyanattan sonra da 'Hocam sen ne demek istedin?' diyemem. Biz hocamızla medya üzerinden konuşan insanlar değiliz. Biz hocamızla her gün konuşuyoruz. Asbaşkanımız öyle, yöneticilerimiz öyle. Hocanın sorumluluk alanının içerisinde müdahale etme düşüncesinde hiç olmadık. Ama hocadan öyle bir talep gelirse, görüşme talebi gelirse olabilir. Bir oyuncuyla alakalı bir sıkıntı vardır, hoca yönetime getirir onu yönetim çözmeye çalışır. Allah'a şükür öyle bir şey olmadı. Hocanın vermek istediği çok net bir mesaj var. Bu kulüp samimiyetle, dürüstlükle mücadele eden insanların kulübüdür. Bu insan kulübün başkanı, teknik direktörü veya malzemecisi olabilir. Bu da çok net bir mesaj ve ben de bunun altına imza atarım."

Ahmet Ağaoğlu'na konuşmasının ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, ziyareti dolayısıyla plaket takdim etti.

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