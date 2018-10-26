Ağaoğlu, uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara plaket verilmesi amacıyla Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un sadece futboldan ibaret bir kulüp olmadığını söyledi.

Trabzonspor'un pek çok amatör branşta faaliyet gösteren, sadece Trabzon'u değil, ülkeyi de başarıyla temsil eden sporculara sahip bir kulüp olduğuna işaret eden Ağaoğlu, sporcuların uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla gururlandıklarını aktardı.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzon'un spor, futbol kenti olduğunun altını çizerek, "Bizim amacımız kentimizdeki gençlerimizin tamamına yakınının sporla iç içe olmasını sağlamaktır. Başarılı şekilde şehrimizi ve ülkemizi temsil etmeleridir. Geldiğimizden beri altyapı ile ilgili yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşıyoruz. Yönetim olarak bir şansımız daha var, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Cahit Erdem ağabeyimiz, ülkede amatör kulüplerin başarısı için savaşan yönetim kurulu üyemiz. Böyle bir şahsiyetle çalışmak büyük bir onur ve avantaj." diye konuştu.

Yıllardır amatör sporların içinde olduğunu dile getiren Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"20 yıldır Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığını, 10 senedir de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ikinci başkanlığını yürütüyorum. Paralimpiklere baktığımız zaman, kazanılan madalyaların yüzde 30'unun Trabzonlu sporculara ait olduğunu görüyoruz. Bu durum biraz daha emek verildiği zaman Trabzon'da amatör sporların nereye geleceğinin çok açık bir göstergesidir. Yıllardır bahsettiğim şey altyapı olmadan üstyapı olmaz. 100'e yakın futbol takımı olan Trabzon'un altyapısını gerektiği kadar kullanamadığımız aşikar. Altyapıya geldiğimiz günden beri çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar yaptık. Tesislerimizi toparlayarak, eksikleri gidererek ileriye dönük program dahilinde kadro oluşumunu harekete geçirdik. Bu kulübü kurtaracak olan sizlersiniz. Altyapıya bugün yapılan 1 liralık yatırım, 10 sene sonra Trabzonspor Kulübüne 50 lira olarak geri dönecektir. Birkaç sene içerisinde sadece Trabzon'un değil, Türkiye'nin de değişik şehirlerinden altyapımıza oyuncular ilave ederek Trabzonspor için gelir kaynağı oluşturmak zorundayız."

"SADECE KENTİMİZİN DEĞİL, ÜLKEMİZİN GURURU OLACAĞIZ"

Ağaoğlu, "Türkiye'de Trabzonspor modelini alarak para kazanan kulüpler var ama biz kendi modelimizin üstünü çizip 1 milyar 200 milyon lira batırmış bir kulübüz." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bizim modelimizi futbolda kullanan kulüp milyon avrolar kazanıyor. Büyük hatalar yaptık ama artık bu hatalardan dönme zamanı geldi. Altyapıya yapılan yatırımlar taraftarı pek ilgilendirmez, onlar topun üç direğin arasından girmesini ister. Bu da gayet doğaldır ama elimizden geldiğince altyapıya emek ve kaynak yaratmaya çalışacağız. Trabzon bir futbol fabrikası, futbol endüstrisinin merkezi olmak zorunda. Altyapıyla diğer birimlerimizin koordinasyonunu sağlamak için çok ciddi çabalar içerisindeyiz. 1461'i biliyorsunuz altyapıdaki ilk durak. Yönetici arkadaşımız Haluk Şahin, ciddi emekler sarf ediyor, adeta 7/24 1461 takımımızla yatıp kalkıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, bu emeklerin hiçbiri karşılıksız kalmayacaktır. Trabzonspor'un geleceği için çalışan, emek veren insanlar, Allah onlardan razı olsun."

Sporcuları uluslararası arenada gösterdikleri başarı dolayısıyla kutlayan bordo-mavili kulübün başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Trabzon'da sadece futbol savaşı değil, spor savaşı da veriyoruz. Sadece kentimizin değil, ülkemizin gururu olacağız, lider olacağız, öncü olacağız. Biz ilk defa 1924 yılında Paris Olimpiyatları'na katıldık. Atletizm dalında Trabzon'dan bir sporcu gitti. İdmanocağı'nın kaptanı Süleyman Rıza Kuğu, kitabını yazdı. Cumhuriyetin daha birinci yılında Trabzon'dan çıkıp Paris'e uzanan bir yolculuk. Pek çok dalda Türkiye'yi her şeyden önemlisi Trabzon'u bütün branşlarda bir tek sporcu temsil etti, o da buradan gitti. Kendisini rahmetle anıyorum. Hepinizin bir Süleyman Rıza Kuğu olmanızı diliyorum. Bu kenti ve ülkeyi sporda layık olduğu yere taşıyacağınıza olan inancımı da her zaman muhafaza edeceğim."

Ağaoğlu, daha sonra Slovenya'da düzenlenen Dünya Paralimpik Masa Tenis Şampiyonası'nda ikinci olan Abdullah Öztürk'e plaket verdi.

Öztürk ise "Bu madalya en çok sizin hakkınız." diyerek madalyasını Ağaoğlu'na takdim etti.

Ağaoğlu, 75 kiloda Ümitler Avrupa Boks Şampiyonası, Belgrad Boks Şampiyonası ve Ahmet Cömert Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye, 70 kiloda judo dalında Akdeniz Oyunları'nda üçüncü olan Nurcan Yılmaz'a ve Andorra'da gerçekleştirilen Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda takım olarak beşinci olan Ercan Kısrık ile Rıdvan Taş'a plaket verdi.

Başkan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, törenin ardından Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi'ndeki sınıfları gezdi ve sporcularla sohbet etti.

Merkezi yenileyeceklerini belirten Ağaoğlu, yakın zamanda modern bir yapıya kavuşturulacağını sözlerine ekledi.

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