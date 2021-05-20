Ahmet Ağaoğlu: "Finansal açıdan Türkiye’nin en prestijli kulübüyüz"

İHA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transferde oyuncu maaşlarında limiti aşma gibi bir şansları olmadığını belirterek, "İnsanları beklentinin içine sokmak istiyorlar ama bunu aşma şansınız yok. Bunu sürekli söylemeye ifade etmeye çalışıyorum. Her şey gelirinizle doğru orantılı artık. Geçmişte olsa borçlanalım, nasıl olsa ödenir zihniyeti vardı. Bugün itibarıyla borçlanalım da transfer yapalım diye bir şey yok. Borçlanarak veya belirli bir bütçeyi aşaraktan transfer yapamazsınız. Borçlanırsın ama tescil ettiremediğinizi de oynatamazsınız. Fenerbahçe ve Galatasaray 90'ar milyon Euro ile mücadele ettiler. Trabzonspor'un sabit geliri ise 160 milyon TL , biz 20 milyon Euro gibi bir rakama takım kuruyoruz ve bu mücadeleyi bununla vermeye çalışıyoruz. 1 Milyon 500 Bin Euro üzerindeki bir oyuncuya maaş bütçesiyle Trabzonspor'un kadrosuna soktuğunuz zaman o kadro içerisindeki bütünlüğü de bozarsınız ve en büyük sıkıntıyı da hoca yaşar böyle bir maaş dengesizliği olduğu zaman. Bu yok bunu unutsun herkes "ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL AÇIDAN EN PRESTİJLİ KULÜP TRABZONSPOR'DUR"

Gelir-gider dengesini sağlamış bir kulüp olduklarını belirten Ağaoğlu, "Göreve geldiğimiz zaman yurt dışından oyuncu transfer etmek isterken bizden alacaklarıyla alakalı olarak banka garantisi istediler. Bugün gelmiş olduğumuz konumda Trabzonspor kulübü, İtalya'da Gervinho ve Peres gibi oyuncularla konuşuyor ve bu oyuncular sıradan oyuncular değil, tek kelime soruları olmadı bu konularla alakadar. Biz sadece pazarlık yapıyoruz. Paramızı nasıl alırız, nasıl ödenir diye ağızlarından tek kelime çıkmıyor. Bu açıdan bakıldığı zamanda son iki senedir finansal açıdan baktığımız zaman da en prestijli kulübü Trabzonspor kulübüdür" şeklinde konuştu.