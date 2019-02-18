Ahmet Ağaoğlu: ''Mahcubuz''

Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, şunları söyledi:
"Öncelikle her zaman olduğu gibi dün akşam da takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kulübüne ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızın vermiş olduğu destek ve göstermiş oldukları sağduyu her türlü takdirin üzerindedir. Sezon başında 'yanyana' diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta, taraftarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş, bu camianın çok uzun bir süredir görmediği kenetlenme ile teknik direktörüne, futbolcularına ve yöneticilerine sahip çıkmayı bilmiştir. Bu nedenle, dün kendi sahamızda Alanyaspor karşısında aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri ziyadesiyle mahcup etmiştir. Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz."dedi
Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası,oynan kötü oyundan dolayı mahcup olduklarını dile getiren Ağaoğlu''hiçbir olumsuzluğun bizi birbirimizden koparmaması gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Bizler birlikte çıktığımız bu yolda, yine yanyana, beraber yürüyeceğiz. Futbolcularımız nezdinde konuşacak olursak bu zorlukları aşmak, bu yıpranmışlığın üstesinden gelebilmek için taraftar desteğine duyduğumuz ihtiyacın her zamankinden fazla olduğu açıktır. Bu noktada özellikle sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden ve her türlü özveriyi gösteren oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."dedi ve sözlerine ekledi''
Takımın ve teknik kadronun eksik ve hataların üstesinden gelmek için yoğun şekilde çalışacağını belirten Ağaoğlu, "Takımımız ve teknik kadro, ortaya çıkan eksiklerin de hataların da farkında olup yine yoğun bir emek ve özveri ile bunların üstesinden gelmek için çalışacaktır.
Trabzonspor 23.hafta İzmir'de göztepe deplasmanına çıkacak.
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