Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Akhisarspor karşısında iyi bir galibiyet aldıklarını ve yarışın içinde olduklarını söyledi.



Ağaoğlu, "Önemli olan 3 puanı almaktı. Yarışın içerisindeyiz. Alanya faciasından sonra hem bu maç, hem Kasımpaşa hem de Göztepe maçları önemliydi. Ben 3'te 3 bekliyordum ama 3'te 2.5 oldu. Bu da fena değil. Devam edeceğiz. Önümüzde daha oynayacağımız çok ciddi maçlar var. Erzurumspor maçından sonra lige ara verilecek. Bu toparlanmamıza ve sakatların takıma monte olmasına yardımcı olacak. Daha farklı bir görüntü olacak ama aradan sonra oynayacağımız bütün maçlar zor olacak. Bugünün en güzel tarafı sahadan 3 puanla ayrılmamız. Bir şeyi ben hala anlayamadım. Buna açıklama getirirlerse herhalde herkes rahatlayacak. Uilenberk, üstüne basa basa 'temastan verilen penaltılarda hakemi VAR'a çağırmayın, olay hakemin inisiyatifindedir' diye belirtiyor. Bugün yine bir temastan penaltı neticesinde hakem yine VAR'a çağırıldı. Bizim bu şekilde iptal edilen penaltımız da var. Yine aynı şekilde aleyhimize verilen ve kupadan elenmemize neden olan penaltı var. Şu konuya bir açıklama getirsinler. Gerçekten FIFA'nın VAR kuralı 'temastan penaltıda hakemi VAR'a çağırmayın, kararı hakemin inisiyatifine bırakın' dedi mi demedi mi? FIFA'nın böyle bir VAR kuralı var mı yok mu? O yüzden bugün temastan verilen penaltıda hakemin VAR'a çağırılması tekrar garibime gitti. Neticede doğru karar verildi. İyi bir galibiyet. 3 puan her zaman iyidir, nasıl gelirse gelsin. Çünkü kritik giden maçlarda 8 puanı biz son dakikalarda bıraktık. Yine öyle bir sıkıntı yaşabilirdik. Allah yardım etti diyelim veya şansımız yardım etti, iyi bir galibiyet aldık" dedi.



"OLCAY GEÇİRDİĞİ SÜREYİ İYİ DEĞERLENDİRMİŞ"



Kadro dışı bırakıldıktan sonra hafta içi affedilen ve bugün oynanan Akhisarspor maçında da forma giyen Olcay Şahan ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Geçirdiği süreyi iyi değerlendirmiş. İpin ucunu bırakmamış, iyi çalışmış. Hemen hemen tamamen hazır olarak takıma geri döndü. Kendisi de hafta içi özür diledi, ciddi de bir indirim yaptı, eksik olmasın. Hem sportif hem de finansal anlamda bir kazanç olarak değerlendirmek lazım" diye konuştu.



"CAS'TAN ÇIKACAK OLAN KARARIN LEHİMİZE OLMASI LAZIM"



15 Mart'taki CAS duruşmasıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Cuma günü FIFA Disiplin Kurulu'nun bizim dosyayı reddiyle alakalı olarak CAS'ta açtığımız davanın duruşması yapılacak. Benim şahsi görüşüm CAS'tan çıkacak olan kararın lehimize çıkması lazım. Çünkü FIFA Disiplin Kurulu'nun o dosyayı görüşmeden reddetme yetkisi yok. Bana göre yüzde yüz lehimize çıkması gereken bir karar. Hukukçularımızla birlikte gidip göreceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.