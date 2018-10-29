Ahmet Ağaoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ahmet Ağaoğlu, Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde ve büyük Türk Milleti’nin canı pahasına ortaya koyduğu üstün emek ve gayretlerle kurulan Cumhuriyet’in 95. yıl dönümünü kutluyoruz. Tüm dünyaya emsal olan bu mücadelenin en büyük eseri; Cumhuriyet'i yaşatmak, yediden yetmiş yediye hepimizin ortak sorumluluğundadır. Trabzon Türkiye'nin T'sidir; Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için mücadele etmiş nice yiğitlerin memleketidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 95 yıllık varoluş serüveni hepimiz için bir ilham kaynağı ve bu ülke için verilen savaş hepimize kılavuz olmalıdır. Türk Milleti’nin omuz omuza mücadele vererek kazandığı Kurtuluş Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak taçlandıran başta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi sonsuz bir minnet ve şükran ile anıyorum. Tüm halkımızın ve Trabzonspor camiasının Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

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