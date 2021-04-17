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HaberlerFutbolSüper LigTrabzonsporAhmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi: Bu sistem bozuk! Trabzonspor haberleri
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Ahmet Ağaoğlu: "Bu sistem bozuk"

Hatayspor karşısında oyunun genelinde iyi oynadıklarını belirten Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem kararları hakkında ise, "Bir pozisyona bugün böyle karar veriliyor, ertesi gün farklı karar veriliyor. UEFA'nın 15 günde bir kararı değiştirdiğini söylüyorlar. Başından beri benim söylediğim bir şey var, bu sistem bozuk" dedi

Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem tepkisi: Bu sistem bozuk! Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ağaoğlu, hakem kararlarını eleştirerek, "Oyunun genelinde iyi oynadık. Oynadığı futbolla üç puanı hak eden taraf Trabzonspor’du. 90 artıda gelen bir penaltı ve penaltı olup olmadığı tartışılan bir pozisyon. Kurtarılan bir penaltı. Tekrarlanan penaltı. Fazlada bir şey söylemek fazla da konuşmak istemiyorum. Bir pozisyona bugün böyle karar veriliyor, ertesi gün farklı karar veriliyor. UEFA'nın 15 günde bir kararı değiştirdiğini söylüyorlar. Başından beri benim söylediğim bir şey var, bu sistem bozuk. Bugün kötü maç yöneten bir hakeme ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Maçı kötü yöneteni ödüllendirirseniz iyi yönetim beklemeyin. Kan şekerimizin düştüğü bu saatlerde bunu konuşmamamız lazım ama bunlar bizim futbolumuzun gerçekleri. Son pozisyonla alakalı size kurallar silsilesi anlatırlar, işin içinden çıkamazsınız" diye konuştu.

Başkan Ağaoğlu, penaltı pozisyonunu defalarca izlediğini de vurgulayarak, "Penaltı pozisyonunu defalarca izledim, benim gördüğüm bir temas yok. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu ceza sahasına girdi. Penaltı kurtarılıyor, tekrarlatıyorsun, iki takımdan da oyuncu ceza sahasına girdi. Kamil Ahmet, ceza sahasına erken girdi diye bu penaltı tekrarlandıysa, ceza sahasına oyuncu erken girdi diye tekrarlatılan başka penaltılar da var mı? Çizgi ihlali olması mümkün değil, Uğurcan'ın bir ayağı çizginin de gerisindeydi" şeklinde konuştu.

MHK çalıştayında önemli görüşmeler yapıldığını söyleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu, "MHK başkanıyla da konuştum. Geçmiş MHK başkanlarıyla da konuşuyoruz. Anlatıyorlar ama beyniniz öyle bir karışıyor ki. Son pozisyonla alakalı olarak kurallar silsilesi anlatırlar. İşin içinden çıkamazsınız. Kulüpler Birliği'nin MHK çalıştayı var. 4 eski MHK başkanıyla görüştük, raporlar aldık. Bunun ışığında, çok enteresan sonuçlar çıkacak. Benim şu anda söylemeyeceğim şeyler var" ifadelerini kullandı.

"3-4 OYUNCUYLA HAZİRAN AYINDA SÖZLEŞME İMZALARIZ"

Gelecek sezon için yapılacak transferler hakkında da konuşan Başkan Ağaoğlu, "Şu an talip ve görüştüğümüz oyuncular tamamı kendi kulüplerinde oynuyor. Bunların çoğu sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Hocamızdan bize tavsiye edilen oyuncular. Haziran ayı itibariyle 3-4 oyuncuya sözleşme imzalarız gibi duruyor" dedi.

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