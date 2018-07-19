Fanatik'te yer alan habere göre Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yüzde 10'un üzerinde borçlanma Genel Kurul onayına tabi olacak. Bütçenin kontrolünü tamamen genel kurula bıraktık. Menajerlere olan borcumuz kur artışıyla 67 milyon TL oldu. Yönetici cebi kulübün kasası, kulübün kasası da yöneticinin cebi değildir."

"HER AY YAPILAN ÖDEMELERİ PAYLAŞACAĞIZ"

"Her ay yapılan ödemeleri paylaşacağız. Bir futbol kulübü gelirini gayrimenkul satışından değil, futbolcu satışından sağlamalı. Tesislerdeki yatakhanede ben 3 gece üst üste kalamam ama futbolcular orada konaklamak zorunda kalıyor."

YUSUF VE ABDÜLKADİR'E TEKLİF VAR MI?

"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür hak ettikleri piyasa değerini henüz yakalayabilmiş değil. Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular transfer edilecek. Benfica Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Reddettik."

TRANSFERDE HEDEFLER KİM?

"Kulüp olarak teklif götürdüğümüz 4 stoper var. Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz."

"Dün akşam 17.00'ye kadar borçlar ödenmeseydi Trabzonspor, Süper Lig'de oynamak için lisans alamıyordu. Profesyonel kadronun maliyetini 23 milyon avroya düşürdük."

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