Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer ve borç açıklamaları

Ağaoğlu, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulunca Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, dünya genelinde olumsuz etkileri olan Kovid-19'un, Trabzonspor'un gelirlerinde yüzde 70 azalmaya neden olduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle seyirci hasılatının sıfıra indiğini, ürün satışlarında ise yüzde 50 gerileme yaşadıklarını aktaran Ağaoğlu, "Aynı zamanda 2018 nisan ayında avro kuru 4,20 civarındaydı. Naklen yayınlardan 3 puan karşılığında elde ettiğimiz gelir yaklaşık olarak 600 bin avro yapıyordu. Bugün itibarıyla galibiyete 2 milyon gibi bir para ödeniyor, bunun da karşılığı 190 bin avro yapıyor. Yani neresinden bakarsak bakalım naklen yayın ve kur farkından kaynaklanan artıştan dolayı bütün kulüplerin gelirlerinde yüzde 70 oranında gerileme söz konusu." diye konuştu.

Ağaoğlu, bazı şeylerin değerlendirilirken içerisinde bulunulan şartların gerçeklerinin de göz önünde tutulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"900 milyon lira ile devir aldığımız ekonomi, yüzde 80 harcaması avro olan bir kulüpte bugün kulübün net borcu 1 milyar 192 milyon lira. Yani neredeyse senelik Türk lirası bazında yüzde 10 artışla borcu frenlemeyi başardık. Ama bunu tüm gelirlerimizin neredeyse yüzde 70 oranında azaldığı son 2 senede yaptık. Yapılan eleştirilerin hepsine saygım var, hiçbirini sağlıklı veya sağlıksız olarak değerlendirmiyorum. Ama eleştiri yapılırken içerisinde bulunduğumuz ekonomik ve sosyal şartların durumu göz önüne alınırsa çok daha farklı şekilde değerlendirme imkanına sahip oluruz."

Salgın sürecinde en fazla sıkıntı yaşadıkları konunun ürün satışı olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, halen 22 olan ürün satış mağaza sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ahmet Ağaoğlu, bu rakama ulaşmaları halinde Trabzonspor'un giderlerinin büyük bir bölümünün ürün satışlarından karşılanacağını ifade ederek, "Yine de pandemi döneminde, gelirlerin son derece azaldığı bir süreçte aile bütçesinden ayırıp Trabzonspor lisanslı ürünü almaya gayret gösteren taraftarların özverisi de her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

"DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ HAFTA SONUNA KADAR AÇIKLAYACAĞIZ"

Yeni sezon hazırlıklarına sezon bitmeden başladıklarını anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Hocamız, teknik ekip ve izleme komitesiyle çok yoğun bir çalışma içerisine girdik. Bugün transferi gerçekleşmiş olan 3 futbolcunun çalışmaları yaklaşık 2,5 ay öncesinden başlamıştı. Yanlış anlama ve anlaşılmaların önüne geçmek için söylüyorum, hocamızın bize 5 mevkide talebi vardı. Burada oyuncu sayısı biraz daha fazlaydı. Her mevkide 3-4 oyuncunun ismi bize ulaştı. Ekonomik değerlendirmeleri ve olabilirlik şartları yönetim tarafından değerlendirdikten sonra imkanlar dahilinde 3 transfer geçtiğimiz haftalar içerisinde gerçekleşti. Bir dördüncüsünü bu hafta sonuna kadar paylaşmış olacağız. Diğer iki isim ile temaslarımız devam ediyor."

"KULÜBÜN BORSADAKİ SERMAYESİ 500 MİLYON LİRAYA ÇIKTI"

Ağaoğlu, geçen sezon sabit gelirlerinin 160 milyon lira civarında olduğuna işaret ederek, bunun içerisinde en sağlıklı gelirlerin naklen yayın ve sponsorluk anlaşmaları olduğunu söyledi.

Bütün finansal gelişmeleri kamuoyu ile paylaştıklarına dikkati çeken Ağaoğlu, "Kamuoyu ile paylaşmasak bu tür yorumların yapılmasına anlam vereceğim ama geçen sene bizim gerçekleşen gelirimiz 446 milyon lira. Bunun içerisinde bu sıkıntılı sürece rağmen en büyük geliri de sermaye artışından elde ettik. Bir önceki sermaye artışından 77 milyon, ocak ayındakinden de 133 milyon lira gelir elde ettik. Böylece Trabzonspor Kulübünün borsadaki sermayesi 500 milyon liraya çıktı. Aynı zamanda Trabzonspor Fan Token ile bir anlaşmamız var. Kulüp üyelerinin, taraftarların satın almış olduğu dijital varlık. Oradan da çok ciddi bir gelir elde ettik. Şu ana kadar 2, 3 milyon adet satış gerçekleştirdik. Buradan da 40 milyon lira civarı gelir elde ettik." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERİ KARŞILAYABİLECEK KAYNAĞA VE LİMİTE SAHİBİZ"

Yaptıkları transferler nedeniyle zaman zaman ekonomik anlamda farklı eleştirilerin geldiğine değinen Ağaoğlu, ocak ayında yaptıkları transferlerden sonra kendi lehlerinde kullanmadıkları kısım kaldığını belirtti.

Trabzonspor'da zor şartlar altında göreve başladıklarını dile getiren Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Yapılacak olan 2 yabancı veya 3-4 yerli transferini karşılayabilecek kaynağa ve limite sahibiz. Zaten elimiz ve kolumuz transfer limit ve Bankalar Birliği ile yaptığımız anlaşma nedeniyle bağlı. Şartlar el verse dahi biz Trabzonspor'u nasıl sıkıntılı bir süreçte aldığımızı, nasıl finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığımızı unutmadık. Bu kulüp oyuncularına 6-7 ay para ödeyemeyen, 130'un üzerinde kesinleşmiş icra takibi olan, transfer yasağı yiyen, FIFA'da 30'un üzerinde dava dosyası bulunan bir kulüptü. Şartlar ne olursa olsun asla ve asla kulübü ekonomik anlamda böyle bir girdabın içerisine sokmak ne bu yönetimin, ne de bundan sonra gelecek olan yönetimlerin haddi değildir. Trabzonspor'a bu bedeli artık hiç kimse ödetmemeli."

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise divan başkanlık seçiminin 2022 yılının şubat ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Trabzonspor adına yorumculuk yapanlardan camianın memnun olmadığını ifade eden Sürmen, şunları kaydetti:

"Trabzonspor camiası kongrelerde yetki verirken öncelikle projelerinize bakar. Bu projelerinizi uygun görürse ve temsil kabiliyetinizi de üst düzeyde görürse sizi yetkilendirir. Bir taraftan da toplantılarla veya kurullar aracılığı ile denetim görevini yapar. Bu denetim anlamı tavsiyedir. Ama bunun dışında yönetimin iç ilişkilerini Trabzonspor camiası önemser. Yönetim içi ve dışı ilişkiler çok önemlidir. Basında olsun, eski yöneticilerle olsun, bu ilişkiler önemlidir. Mesela televizyondaki Trabzonspor adına yorumculuk yapan insanlardan camiamız memnun değil. Neredeyse haklı işimizi savunamıyor. Trabzonspor'un tarihini bilmeyen bir yorumcu orada oturmamalı. Bu konuda özellikle yönetimden hassasiyet bekliyoruz."

Faaliyet raporunun da okunduğu toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri de katıldı.