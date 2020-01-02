Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports'ta gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ

"Ligin genelini değerlendirdiğimiz zaman 3.lük Trabzonspor için bir başarı mı, buna bakmalıyız. Liderliğin ve şampiyonluğun dışındaki tüm sonuçlar Trabzonspor için başarı sayılmaz. Sakatlıklar, şanssız puan kayıpları oldu. Daha iyi olamaz mıydı, daha iyi de olurdu ama daha sıkıntılı sonuçlarla da karşılaşabilirdik. Ligin genel sonuçlarına baktığımız zaman alt sıralar da dahil olmak üzere kıyasıya giden bir yarış var. İlk yarı performansımıza 10 üstünden 7, 7.5 veriyorum. 7.5'tan 8 de olabilir. Tabii tarafsız veriyorum ben bu notu."

BADOU NDİAYE TRANSFERİ

"Badou Ndiaye ile prensipte anlaştık, yarın KAP'a bildireceğiz. Satın alma opsiyonu var. Biz Sörloht'u da aynı şekilde aldık. 'Sörloth'un bonservisini neden almıyorsunuz?' diye sıkıştırıldık. Sosyal medya enteresan bir mecra. Biri çıkıp bir şey yazıyor, diğer insanlar da peşinden gidiyor. Sörloth geldiğinde de yazılanları unutmam mümkün değil."

ÜNAL KARAMAN İLE YOLLARIN AYRILMASI

"Trabzonspor camiasının 1 numarası diye bir kavram veya terim yok. Trabzonspor'un hizmetinde olan insanlar var. Bu sürece nasıl geldiğini söylemeden önce şunları söyleyeyim. 8 Nisan'da göreve geldik ve Rıza hocayla 6 maçlık bir birliktelik olduk. Rıza hocayla yolları ayırdık. 1 aylık bir süreçte hocamız göreve geldi. Sosyal, yerel ve ulusal medyada farklı isimler vardı. Sayın Ünal Karaman'ın ismi hiç gündemde değildi. Biz Ünal Karaman'la anlaşma yolunu seçtiğimiz zaman destekleyenler oldu ancak çok ciddi bir şekilde de eleştirilere hedef olduk. En son tecrübesinin Karabük'te olduğu ve küme düşen bir takımı çalıştırdığı yönünde şık olmayan eleştiriler de oldu. Ünal Karaman geldiğinde Galatasaray maçının kazanılmasıyla birlikte, "O sene bu sene" söylemleri başladı. O maçla başladı her şey."

HOCA, MALATYA MAÇINDAN SONRA İSTİFA ETMİŞTİ

"5-0'lık Yeni Malatyaspor maçı, bana göre Trabzonspor Kulübü'nün dönüm noktasından biriydi. Yeni Malatyaspor maçından sonra hocamız, 'En doğrusu benim istifa etmem' demişti. 'Pazartesi gününe kadar bekleyelim ve sindirelim hocam, sen sakin ol' dedim. Olaylar aslında o zaman başlamıştı. O zamanki adım riskliydi. İki oyuncu (Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz) ve hoca arasında tercih yapmamız gereken bir süreçti. Burada işin doğrusu, tercihi hocadan yana kullanıp oyuncularla yolumuzu ayırmaktı.

Bunu yaparken de çok yoğun eleştiriler aldık. FIFA'dan da almış olduğumuz transfer yasağı vardı. Dış transfer penceresini açamıyorsak 1461'de oynayan futbolcuları alabilmek için yoğun bir çabamız oldu. Hocamız, transferlerin gerçekleşmeyeceği düşüncesinden hareketle o dönem futbol şube sorumlusu olan arkadaşımıza, 'Galiba transfer yapılmayacak, ben görevi bırakayım.' şeklinde konuşması olmuş.

Ünal hocanın çok kırılgan ve duygusal bir yapısı var. Son 6-7 aylık süreç içinde tüm maçların kamplarını hocayla birlikte geçirdim. Puan kaybından sonra eleştiri yapan bir kesim var, bir de 'Hocamızı yedirmeyiz' diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Kimsiniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyorsunuz?

Hocamız, eleştirilerin altında kalıp AEK ve Krasnodar maçından sonra çok enteresan 2 açıklama yaptı. Hocamız, 'Transferleri ben yapmadım.' dedi. Avdijaj ve Andusic dışında Ünal hocanın tüm transferlerden haberi var."

SERZENİŞLERİ TRANSFER DÖNEMİNDE BAŞLADI

"Ünal hocanın serzenişleri transfer döneminde başladı. Kaybettiğimiz maçlardan sonra hakeme yönelik eleştiriler yapmazken, buradaki eleştirilerin hedefi yönetimdi. Ne ben, ne yönetim kurulu üyeleri bu konuya ilişkin hocayla tek kelime konuşmuş değildi.

Alınan her sonuçtan sonra 'Hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin' demiştim. Krasnodar maçından sonra hocamız, 'Söylemekte zorlandığım şeyler var' dedi. Bunlar, hocanın basın toplantısında söylediği ama söylememesi gereken şeyler. Bunları bana söyle. Ailemden fazla seninle birlikte vakit geçiriyorum, şartlar ne olursa olsun sana güveniyorum. Biz beraber yola çıktık ve yolun sonu nereye götürürse birlikte gideceğiz. Ben öyle inanıyorum, kendisinin de ifade ettiği gibi büyüklerinin etkisinde kalarak bu tip demeçleri vermekten geri kalmadı kendileri. Sivasspor maçının ardından futbol şube sorumlusuna, 'Ben ayrılsam iyi olacak' demiş. Arkadaşlar hemen tepki göstermiş, 'Hocam ne oldu' diye... Ben Ünal hocanın savaşçı ruhuna inanıyor ve güveniyordum. 10-12 teknik direktörle adımız geçiyordu ama hiçbiriyle görüşmedik. Kafamızda bir isim vardı, o da kamuoyunun malumudur. Diğer hiçbirine ne teklif gitti, ne görüşme yapıldı.

Konyaspor maçı sonrası benim yaptığım bir açıklama var. Maçların ikinci yarılarında oynanan futbol Trabzonspor'a yakışmıyor. Burada yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki; 'Kötü futbolun sorumlusu da benim.' Bunun adı öz eleştiridir."

"HOCA, 'BAŞKAN DAHİL HERKES AYAĞINI YERE SAĞLAM BASACAK' DEMİŞ"

"Kayserispor maçından önce, hoca yapmış olduğu toplantıda, 'Gidip de gelmemek var.', 'Devam edeceksem başkan dahil herkes ayağını yere sağlam basacak.' demiş. Bu ifadeler, hocanın ifadeleri. Peki bu ifadeleri kullanmaya götüren sürecin içerisinde yer alan aktörler kimler? Hocanın buna müsaade etmemesi gerekirdi."

"TEHDİT MESAJLARI GELDİ"

"Kaptana görevi bırakacağını söylemiş. Kaptanımız ise, 'Burada bir şey yok' demiş. Divan Başkanı ve Genel Sekreter ile görüştü Kayserispor maçından sonra. Ben hocayla görüşmedim. Karşılıklı fesihte hocanın taleplerinin karşılanacağını söyledim. O gece benim telefonuma bir sürü tehdit mesajları geldi. Beni geçtim eşime geldi. Ben eşimin numarasını yıllardır ezberleyemedim. Birileri numarasını birilerine dağıtmış. Sosyal medyadan birçok asılsız iddia ortaya atıldı. Sayın Süleyman Soylu için, 'Ankara'dan Ünal hocayla görüşmeye geliyor.' denildi. Sayın Soylu o esnada ulusal bir kanalda ülkenin güvenlik durumunu konuşuyordu.

Kulüp çalışanlarının maaşları ayın 1'inde değil, 28'inde yatan bir kulüp haline geldik. Hocamız, 'Söylenmekte zorlandığım şeyler var.' diyor. Maaşları 6 ay ödenmeyen futbolcular ve o futbolcuları yöneten, açıklamalar yapan teknik direktörler var. Biz hocanın önünde engel olabilecek her şeyi temizledik. 24 saat onun yanındaydım.

Yükleniriz, korkuturuz, kaçırırız diye düşünüyorlarsa çok yanlış insanlarla uğraşıyorlar. Biz nasıl bir görevin altına girdiğimizi biliyoruz. Biz, Trabzonspor'a gönül vermiş insanlarız."



"EREN BÜLBÜL'ÜN AİLESİNDEN MESAJ GELDİ"

"Dün bana Eren Bülbül'ün ailesinden mesaj geldi; 'Başkanım, her türlü kararınızın arkasındayız. Ailecek tüm desteğimiz sizinle, moralinizi bozmayın. Bu taraftar her daim yanınızda, dualarımız seninle. 'İşte bu mesaj, mücadelede ne kadar haklı ve güçlü olduğunuzu, asla pes etmeyeceğiniz gösteren bir mesaj. Eren Bülbül'ün annesi ve ağabeyinin destek mesajıyla mermiye koşarım."

"OYUNUN İÇİNE DÜŞMEYECEĞİZ"

"Olaylar siyasi tarafa çekildi. Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı bir şey var; Yeniden yapılandırma ve kulüplerin borçlanmasının önüne geçecek uygulamalar için çok büyük çaba sarf etti. Yanlış mı yaptı? Bu, Trabzonspor için yapılmış bir şey değil. Kulübün içine siyaset girdi deniliyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, hangi partinin mensubu? Hiçbir şekilde bu oyunun içine düşmeyeceğiz."

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN ÇİMŞİR"

"O meşhur gece, her şey bir anda patladı biliyorsunuz. 'Zaten Şota'yla anlaşmışlardı' dendi. Ben en son Şota'yla 2018 Ağustos'ta telefonda görüştüm. Nwakaeme'yi alırken, 5 dakika görüşünü sordum. Mustafa Denizli'yle de anlaşmışız. Hocayla en son bir cenazede 2-3 dakika bir araya gelmiştik. Erol Bulut için de Alanyaspor'la görüştük tabii, hatta Hasan Başkan yemek ısmarladı... (Gülerek) Hiçbir hocayla bu süreç içerisinde görüşmüşlüğümüz yok. Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir. Hüseyin hocanın altına 2-3 yardımcı hoca takviyesiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunun altını çiziyorum. Başarılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

TRANSFER SÖZLERİ

"Eğer gerçek Trabzonspor taraftarı kulübün başarısını istiyorsa, 'Maçlar başlasın da tribüne gidip takımı ıslıklayalım.' diyenleri içlerinde entegre etmek zorundalar. Hüseyin Çimşir görevinin başında. Çok büyük bir sorumluluk ama 12 yaşında Trabzonspor'un kapısından giren biri için büyük bir onur ve büyük bir fırsat. Hüseyin hoca benim yapımı ve kulüp hocasının arkasında ne kadar durduğumu biliyor. 1 ya da 2 transfer daha gerçekleştirilebilir. Defansa bir takviye olabilir. Bana göre Türkiye'nin en güçlü forveti bizde. Trabzonspor'un forvete ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum."

"12 MİLYON TL TRANSFER BÜTÇEMİZ VAR"

"Trabzonspor'da çok sık tekrarlanan bir cümle var; 'Kasada, masada ve sahada güçlü Trabzon!'' Trabzonspor masada güçlü. Masada güçlü olmasaydı %30-40 olayının dönmesi mümkün değildi. Trabzonspor sahada da güçlü. Çok daha iyi olamaz mıydı? Trabzonspor kalibresindeki bir takımın kaybetmemesi gereken 13-14 puanlık bir kayıp var. Kasamıza şu an para dolup taşmıyor ama artık kapımıza hacize gelen insanlar yok. Bunlar çok çabuk unutuldu. FIFA ve UEFA'da 1 tane dosyamız yok, oyunculara 1 kuruş borcumuz yok. Devre arası transferi için 12 milyon TL bütçemiz var."