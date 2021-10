Trabzonspor'un 50'nci Olağan Divan Genel Kurulu pandemi nedeniyle uzun süre ertelendikten sonra yapıldı. Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra eski başkanlar Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın ve İbrahim Hacıosmanoğlu ile çok sayıda siyasi katıldı. Genel kurulun açılışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen bir konuşma yaparak, son dönemde tüzükte yaptıkları değişikliklerin birçok kulüp tarafından örnek alındığını söyledi.

AHMET AĞAOĞLU: OCAK AYINDA GEREKLİ TAKVİYELER YAPILABİLİR

Daha sonra kürsüye çıkan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün verdiği şampiyonluk mücadelesine vurgu yaparak, "Transferlerimizin tamamına yakını teknik ekibimizin talebi doğrultusunda yapıldı. Gitmekte ısrarca olan Ekuban da Genoa kulübüyle anlaştı. Bu seneki takım bütçemizin net maliyeti 23 milyon Euro, önceki yıllara oranla 5-6 milyon Euro'luk bir artış söz konusu. Vereceğiniz mücadelenin adı şampiyonluk mücadelesiyse kurulacak kadronun 25-30 milyon Euro'luk bir kadro kurma zorunluluğu var. Kulübümüzün imkanları dahilinde 23 milyon Euro net maaş gibi bir bütçe ile sınırlandırdık. Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir mi evet yapılabilir. Hocamızın ve izleme komitesinin sunacağı liste doğrultusunda" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE DEĞİL AVRUPA'DA BİLE EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR ALTYAPI TESİSİ KURDUK"

Pandemi koşulları içerisinde en ciddi yarayı altyapıların gördüğünü ama kendilerinin en önemli yatırımı altyapıya yaptığını ifade eden Ağaoğlu, "Gelişim liglerinin neredeyse tamamına yakın bir bölümünde 18-19 ay maç değil antrenman bile yapılamadı. Buna rağmen çok önem verdiğimiz altyapıda geçtiğimiz sezon U19 takımımız Türkiye şampiyonu oldu ve bugün de mücadelesini Avrupa Ligi'nde sürdürüyor. Bugün hizmete almış olduğumuz Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni tam teşekküllü olarak Pazar günü saat 13-15 arası Avrupa'daki en büyük kulüplerin dahi sahip olamadığı standartlarda hizmete sokmuş olacağız. 112 yatak kapasiteli, restoranı ile fitness salonu ile Türkiye'de eşi benzeri olmayan ve Avrupa'da da kolay kolay bulunamayacak bir tesisi hizmete soktuk. Altyapıya yapılan hizmet pek görülmez ama 3.5 yıldır görev yapıyorken en büyük hizmetimizin bu olduğunu düşünüyorum. Federasyon ve UEFA'nın koşul olarak sunduğu Kadın Futbol Takımımızı da kurduk. Onlar da Süper ligde mücadele edecek" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK MÜCADELEMİZE YARA VERMEK İÇİN ALGI OPERASYONLARI BAŞLAYACAKTIR"

Şampiyonluk için önlerinde uzun bir süreç olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "Bugün itibariyle lideriz ama geride 28 maç var, 3 koca mevsim var. Her savaşta olduğu gibi her mücadelede olduğu gibi bir savaş cephede, bir savaşta propaganda ve algılar üzerinde yapılıyor. Şu an sıcak mücadelenin içerisindeyiz yavaş yavaş soğuk mücadele kendisini göstermeye başladı. Takımın sahada göstereceği performansın zirvede devam edip, zirvede kalması şampiyonluk için yeterli olmayabilir. Camia ve taraftar desteğinden yoksun bir takımın bu başarıyı elde etmesi mümkün değildir. Camiamızın ve taraftarımızın desteğine her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Ağaoğlu, Trabzonspor uğruna hayatını kaybedenlere bir şampiyonluk borçlarının olduğunu vurgulayarak, "Bizim bu takımı canından daha fazla seven, canına kıyacak kadar seven ve canına kıyan taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var. Eğer bu ipi göğüsleyeceksek hep beraber göğüsleyeceğiz. Sportif mücadeleyi teknik ekibimiz ve takımımız sahada veriyor onun dışındaki her saldırıya karşı uyanık ve alarmda olmaya ihtiyacımız var. Çok kısa süre içerisinde bu tür algı operasyonları ile karşı karşıya gelebiliriz. Bütün enerjimizi takımımıza ve futbol takımımızın mücadelesine ve hocamızı destekleyerek oraya aktarmamız gerekiyor. Olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da duvar örerek bu tür sıkıntıların da karşısında bırakmamız gerekiyor. O gün geldiği zaman inşallah hep birlikte hak ettiğimiz arzulanan ve camianın yıllardır beklediği ipi göğüslemeyi inşallah herkes bize nasip eder" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH MAYIS SONU ÇOK DAHA FARKLI ŞEYLERİ KONUŞACAĞIZ"

Bir takımın 114 puan almasının mümkün olmadığının da altını çizen Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan sabır kelimesi fazla bir anlam ifade etmiyor. Bir maç geriye düşebiliriz o maçta puan kaybedebiliriz, gol yiyebiliriz ama her zaman söylediğimiz bir şey var, gol yediğimiz zaman maçı kaybetmeyiz, puan kaybettiğimiz zaman şampiyonluğu kaybetmeyiz ama umudumuzu kaybettiğimiz zaman her şeyi kaybederiz. Bir takımın 114 puan alması mümkün değil. Her maçı kazanması mümkün değil ama o inancı içinde taşıdığı sürece, o mücadeleyi devam ettirdiği sürece, o son basamağı yakalamaması için de hiçbir sebep yok. Trabzonspor şampiyonluk mücadelesinin içerisinde çok ciddi şekilde yer alacaktır dedik ve oradayız. Asla ve asla, 'Biz şampiyon olacağız' demiyoruz bu rakiplere saygısızlıktır. Bizim felsefemizde böyle bir şey yok. Asla ve asla rakiplerinizi küçük görüp, saygısız olmayacaksınız. Oynanmadan kazanılan maç yok. Her maç aynı ciddiyetle oynayıp yola devam edeceğiz. İhtiyacımız olan en büyük şey camianın kenetlenerek bu mücadeleyi 12'nci, 13'üncü oyuncu olarak birlikte vermemiz. İnşallah Mayıs'ın son günleri geldiği zaman çok farklı şeyleri konuşacağımız ortamda tekrar birlikte oluruz."

KULÜBÜN BORCU 1 MİLYAR 346 MİLYON TL

Trabzonspor Divan Genel Kurulu'nda Denetleme Kurulu'nun ekonomik durumuyla ilgili olarak detaylı bir açıklama da yapıldı. Mahmut Ören'in okuduğu denetleme kurulu raporuna göre, kulübün borcunun 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle kısa vadeli borcunun 403 milyon 882 bin TL, uzun vadeli borcunun ise 1 milyar 283 milyon TL olduğu, kısa vadeli gelirlerin düşmesinin ardından kulübün borcunun 1 milyar 346 milyon 332 bin TL olduğu açıklandı.