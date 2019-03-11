Ağaoğlu, Trabzonspor dergisindeki yazısında, "Trabzonspor Kulübü, 52 yıllık geçmişi, tarihi başarıları ve kamuoyu nezdinde kazandığı saygın konum ile Türk futbolunun vitrin kulüplerinden biridir." ifadesini kullanarak, şunları aktardı:
"Yöneticileri, taraftarları, oyuncuları, hocaları ve çalışanları ile bir bütün olan bu kulüp, diğer pek çok kulüpten farklı olarak mekansal bir ayrıcalığa sahiptir. Trabzonspor, Trabzon şehrinin kulübüdür. Dahası, şehrin sadece sportif değil; sosyal ve kültürel olarak da ulusal ve uluslararası alandaki en büyük temsilcisidir."
Kulüplerinin Trabzon'da olmasını, Trabzon'u ve daha geniş bir ölçekte Karadeniz coğrafyasını temsil ediyor oluşunu büyük bir avantaj olarak düşündüğünü vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:
"Futbol çevrelerince merkeze uzak olmak kimi zaman dezavantaj olarak nitelenirken, bizim bunu lehimizde çevirmeyi başardığımızı görüyorum. Sahamızda oynadığımız maçlarda tribünlerdeki doluluk oranı, bunun bir ispatı niteliğinde. Geçtiğimiz sezona göre seyirci ortalamamızı yüzde 35 oranında arttırarak 27 bin dolayına çıkarttık. Trabzonspor, kenti maç günleri seferber edebiliyor. Gururla söyleyebiliriz ki eskiden olduğu gibi şimdi yeniden, evde yahut kahvede değil tribünde oturmayı ve maçı stadyum atmosferi içinde izlemeyi tercih eden bir halkımız var. Bu doluluk oranının gelecek sezon daha artacağından şüphe duymuyorum."
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Trabzon kentini dış dünyaya açmayı başardığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu coğrafyaya ait pek çok güzelliği Trabzonspor üzerinden ve özellikle sosyal medya aracılığıyla dış dünyaya anlatabiliyoruz. Geçtiğimiz ay sosyal medya ekibimizin hazırladığı ve beni de dahil ettikleri 'maça çağrı' videosu ve iki haylaz yavru fırtınanın stadyuma kaçak girdiği kurgu videoyu sizler gibi ben de keyifle izledim. Bu çalışmaların, Trabzonspor'umuzun ve Trabzon'un mizah dolu, keyifli ve aydınlık yüzünü yansıtan çalışmalar olarak futbol kamuoyunda ses getirmesinden mutluluk duyuyorum. Bu gibi nitelikli işler Trabzonspor'un farkını ve vizyonunu daha geniş kitlelere kolaylıkla duyuracak."
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