Ahmet Ağaoğlu: Valencia'nın pozisyonu uzaydan bile penaltı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçında bir penaltılarının verilmediğini söyledi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan bile inceleseniz yine penaltı." dedi.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını eleştiren Ahmet Ağaoğlu, "Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu ile sıkıntılı maçlar oynuyoruz. Bu kadar yetenekli hakem ise bizim maçımız dışındaki her maça versinler. Evet, iyi oynamadık ama hakem maçın önüne geçmeli" şeklinde konuştu.