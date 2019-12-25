Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "VAR kayıtları açıklansın" talebine olumlu yaklaştı.

VAR kayıtlarının açıklanmasının adalet yönünden daha olumlu bir süreci beraberinde getireceğini ifade eden Ağaoğlu, "VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur" dedi.

Tüm kulüp başkanlarının bu yönde bir talebi varsa değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, "Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin aynı yönde (VAR) bir sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok! Şüphesiz ki daha şeffaf olur" şeklinde konuştu.

VAR kayıtlarının açıklanmasının şeffaflık açısından oldukça olumlu olacağını söyleyen Ağaoğlu, "Yeni bir tartışma konusu açabilir ama neresinden bakarsanız bakın bana göre şeffaflık. VAR kayıtları elbette açıklasın. Lig daha şeffaf olur. Şeffaflık neresinden bakarsak bakalım futbolun gelişimine olumlu etki eder" diye konuştu.