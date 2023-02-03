Ahmet Çakar: Burnundan fitil fitil gelecek

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Ali Palabıyık'ın kararları gündeme otururken ünlü yorumcu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından sert yorumlarda bulundu.

Maçtaki hakem kararlarına değinen Çakar, "Ali Palabıyık, başta sen ve bazı Türk hakemleri ve bir kısım VAR çocukları. Hepiniz hokkabazsınız. Bak Palabıyık Ali. Sırf Galatasaray'la barışmak ve kendini affettirmek için Fenerbahçe'yi yedin. Batsuhayi ve Samet'e yapılan bariz penaltıları görmene rağmen vermedin... Yazık çok yazık." ifadelerini kullandı.

Çakar sözlerini şu paylaşımla bitirdi: "Ey Ali Palabıyık. Yıllar önce Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında aynı haltı yedin. 3 ay önce Galatasaray - Alanyaspor maçında aynı haltı yedin. Ama dün gece yediğin halt burnundan fitil fitil gelecek…"