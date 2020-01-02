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AK Parti'den istifa ettikten sonra Gelecek Partisi'nin kurucu genel başkanı olan Ahmet Davutoğlu, sosyal medyayı aktif kullanacağının sinyalini verdi.

Twitter ve Instagram gibi popüler sosyal paylaşım uygulamalarını uzun süredir kullanan Davutoğlu, özellikle gençlerin ilgi gösterdiği TikTok'a da katıldı. Mini videoların yer aldığı sosyal paylaşım sitesinde ilk videosunu yayınlayan Davutoğlu, "'Gençlik nerede' dedim, 'TikTok'ta' dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede biz oradayız" ifadelerini kullandı.