Mustafa Cecelli ve eski eşiyle ilgili çıkan haberler sonrası, Mustafa Ceceli'nin şeyhi olarak bilinen Ahmet Hulusi de yakından araştırılmaya başalnadı. Peki; Ahmet Hulusi kimdir? İşte ünlülerin şeyhi Ahmet Hulusi ile ilgili merak edilenler...

AHMET HULUSİ KİMDİR?

Ahmet Hulusi, 21 Ocak 1945 tarihinde İstanbul, Cerrahpaşa’da dünyaya geldi. Kendi anlatımıyla; babasının vefatından üç gün sonra 13 Eylül 1963 günü annesinin ısrarıyla gittiği Cuma namazında içine gelen bir ilhamla din konusunu tüm derinlikleriyle araştırma kararı aldı. Din konusuna önce Diyanet’in yayımladığı on bir ciltlik Sahih-i Buhari tercümesini, sonra tüm Kütüb-i Sitte’yi ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili” isimli tefsirini okumuş ve tasavvufa yönelmiştir.

1970 yılında Akşam gazetesinde çalışırken ruh ve ruh çağırmalar konusunu incelemeye almış ve bu konuyu “Ruh İnsan Cin” kitabında yayımlamıştır.

Eşiyle birlikte ABD'ye yerleşen Hulusi, hala burada ikamet etmektedir. Ahmet Hulusi, kamuoyunda özellikle Mustafa Ceceli'nin şeyhi olarak tanınıyor.

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