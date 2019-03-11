'Ahmedo - İki Gözüm' adlı sinema filmi Ahmet Kaya'nın hayatını beyazperdeye taşıyacak. Filmin çekimlerine Kaya'nın mezarının bulunduğu Paris'te başlandı. Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı olan 'Ahmedo - İki Gözüm'ü İranlı yönetmen Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar yönetiyor.

Ahmet Kaya'nın Malatya'da başlayıp Paris'te son bulan hayatının konu edildiği filmde 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' sorularının cevapları da beyazperdeye yansıtılacak.

Senaristliğini Gönül Aktürk'ün yaptığı, 'Ahmedo - İki Gözüm'de Ahmet Kaya'yı hangi oyuncunun canlandıracağı yapımcılar tarafından saklanıyor. Film, gösterime 16 Kasım'da girecek.