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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, önceki akşam müdavimi olduğu Asmalımescit’deydi. Kız arkadaşlarıyla çıktığı eğlence gecesinde oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı olayın izlerini silmeye çalışan Sıla, felekten bir gece çaldı.