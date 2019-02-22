Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisi: İzleyicilerimizin çok keyif alacağı bir proje ile geliyoruz

Alışveriş merkezindeki bir restoranda Rasim Öztekin ile bir araya gelip yemek yiyen Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisi, çekmeyi planladıkları yeni filmin ön görüşmelerine başladıklarını ifade etti. Kural, "İzleyicilerimizin yine çok keyif alacağı, eğlenceli bir proje ile geliyoruz" dedi