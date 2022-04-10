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Ahmet Melih Yılmaz: Zengin kocam yok, çalışmak zorundayım

'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteri ile adını duyuran Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yılmaz, "İsim değişikliği yapmayacağım. Tiyatro ve sosyal medyadan para kazanıyorum, bütün birikimimi de estetiğe harcıyorum. Zengin kocam olmadığı için çalışmak zorundayım" açıklamasını yaptı

Ahmet Melih Yılmaz: Zengin kocam yok, çalışmak zorundayım
"Zengin kocam yok, çalışmak zorundayım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Çekin bakalım, güzele bakmak sevaptır." dedi.

"TİYATRO VE SOSYAL MEDYADAN PARA KAZANIYORUM"

Ankara'ya taşındığını ve bazı estetik operasyonlar geçirmek için İstanbul'a geldiğini belirten Yılmaz, "İsim değişikliği yapmayacağım, 32 yıllık ismimi değiştiremem. Tiyatro ve sosyal medyadan para kazanıyorum. Bütün birikimimi de estetiğe harcıyorum, zengin kocam olmadığı için çalışmak zorundayım." dedi.

33 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin "Erkek arkadaşınız mı var mı ? sorusuna ise "İnşallah olur, istiyorum olmasını." yanıtını verdi.

"YURT DIŞINDA İŞLER KOVALIYORUM"

Ahmet Melih Yılmaz, "Bir projede yer alacak mısınız?" şeklindeki soruya da "Zaten eski arkadaşlarımdan kimseyle görüşmek istemiyorum. Buralardan arkama bakmadan gitmek istiyorum. Türkiye piyasasını bıraktım ve yurt dışında işler kovalıyorum. Bu işler adamına göre oluyor, yeteneğe göre olmuyor. Yeteneğe göre olsa Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olurdum." cevabını vererek, sektöre olan kırgınlığını dile getirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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