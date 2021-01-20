Mûsikî tarihimiz aydınlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatEdebiyat
ABONE OL

'Ahmet Midhat Efendi ve Mûsikî' ile Mûsikî tarihimiz aydınlanıyor

'Ahmet Midhat Efendi ve Mûsikî' adlı kitap, yaşamı boyunca sayısı 300'e yakın yapıt ortaya koyan Ahmet Midhat'ın pek bilinmeyen mûsikî yönünü anlatıyor. Prof. Dr. Fazlı Arslan'ın yazdığı bu kitapta yazarın, dönemin gazete sayfalarında kalan mûsikî üzerine görüşleri günümüz Türkçesi ile okura sunuluyor

'Ahmet Midhat Efendi ve Mûsikî' ile Mûsikî tarihimiz aydınlanıyor
Mûsikî tarihimiz aydınlanıyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

VakıfBank Kültür Yayınları'ndan çıkan 'Ahmet Midhat Efendi ve Mûsikî' adlı kitapta Prof. Dr. Fazlı Arslan, Tanzimat döneminin en üretken isimlerinden Ahmet Midhat'ın (1844 - 1912) mûsikî üzerine kaleme aldığı değerlendirmeleri sıralıyor. Yazarın az bilinen mûsikî cephesini aydınlatan Arslan, "27 Haziran 1878'de, otuz yılı aşkın bir süre yayımlanacak olan Tercümân-ı Hakîkat'i, kardeşi Mehmet Cevdet adına alınmış imtiyazla çıkarmaya başlar. İşte mûsikî ile ilgili yazılarının çoğu da bu gazetede tefrika edilir" dedi.

Prof. Dr. Fazlı Arslan

1844'te İstanbul'da doğan Ahmet Midhat, yaşadığı toplumun Batı'nın tüm değerleri ile karşılaştığı bir dönemde eserler yazdı. Batı'yı analiz edip olumlu yönlerini aktarabilecek ilmi donanıma sahip bir entelektüel olarak Ahmet Midhat, kalkınmanın tek yolunun okumaktan geçtiği düşüncesinden hareketle halka okuma yazma isteğini kazandırmak için çalışmalarını sürdürdü.

Giriş ve iki bölümden oluşan kitapta Prof. Dr. Fazlı Arslan, önce Ahmet Midhat'ın kişiliği, edebiyat tarihindeki yeri, yazarlığı ve mûsikî ile ilgisi üzerine genel bir değerlendirmede bulunuyor. Ardından Ahmet Midhat'ın biyografisine yer vererek yaşamı ve eserleri üzerinde duruyor, mûsikî yönü hakkında yapılan çalışmaları inceliyor. Kitabın ikinci bölümünde Arslan, Ahmet Midhat'ın mûsikî ile ilgili yazılarını kronolojik olarak ve günümüz Türkçesi ile aktarıyor. Arslan, şunları ifade ediyor: "Batılılaşmanın en yoğun yaşandığı, tüm aydınların, din, ilim ve sanat alanlarında fikirlerini ortaya koyduğu bu dönem, mûsikî tarihimiz açısından da çok önemlidir. Bu çalışmayla, Batılılaşmanın sanat ve mûsikîye nasıl tesir ettiğini, bu hususta aydınların nasıl bir çaba içine girdiklerini de görmüş olacağız. Böyle bir dönemde kaleme alınan bu yazıların birçok mûsikî, edebiyat ve sosyoloji araştırmacılarına fayda sağlayacağını umuyoruz."

Ahmet Midhat Efendi

Ahmet Midhat'ın mûsikî yönü hakkında ilk bilgilerin, kendi hayatının önemli bir bölümünü kaleme aldığı Menfa adlı eserinde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Fazlı Arslan, "Menfa'da Bağdat'ta kaldığı günlerini anarken; ‘Kitaplarımız var okuruz, yazarız. Piyanomuz var çalarız çığırırız. Fotoğraf takımımız var türlü türlü resimler yapar eğleniriz.' der. Hakkında yazılan biyografilerde, değişik sanat dallarına meraklı olduğu, Beykoz'daki yalısında org, saksafon, piyano, ud gibi çeşitli mûsikî aletleri bulundurduğu, torunları ve çocuklarını mûsikî ile iç içe yetiştirdiği ve evine sürekli olarak bir mûsikî hocası görevlendirdiği yönünde bilgiler bulunmaktadır. Elinizdeki kitap, Ahmet Midhat'ın işte bu yönünü ele almaktadır ve onun bizzat mûsikî ile ilgili yazdığı makaleleri ihtiva etmektedir" sözlerini kaydediyor.

Prof. Dr. Fazlı Arslan, Ahmet Midhat'ın mûsikî yazılarında görülen önemli bir detayı daha belirterek, "Kendisi mûsikîyi sevdiği gibi mûsikînin terakki etmesi için yapılan çalışmaları sonuna kadar destekler. Notacı Hacı Emin'in, Zâtî Arca'nın, Nuri Şeyda'nın ve İsmail Hakkı Bey'in çalışmalarını övgüyle anar ve onların kitaplarından, nota yayınlarından okurları haberdar eder. Adresini, fiyatını yazar ve ısrarla destek olmalarını ister. Nuri Şeyda'nın, mûsikîşinasların biyografileri ile ilgili olarak, çeşitli gazetelere yazdığı yazıların bir araya getirilerek, bunların okurlara kolayca ulaştırılmalarını sağlamak için bir kitap şeklinde basılmasını istiyor. Tabii bu baskı yapılırsa kendisine de elli adet ayırılmasını tembihliyor. Bu ilgi ve destek anlayışının, dönemin Osmanlı toplumunda, eğitim kültür hayatı için ne denli önemli olduğu ortadadır" diyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Biden bugün koltuğa oturuyor!
KÜLTÜR-SANATJoe Biden'ın yemin günü
Kültürel ve doğal miraslarımız II (Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları)
KÜLTÜR-SANATBelge niteliğindeki mezar taşları
Kültürel mirasın korunması için işbirliği anlaşması imzalandı
KÜLTÜR-SANATAnlaşma imzalandı
Vefatının 10'uncu yılında 'Seçilmiş Anlar'
KÜLTÜR-SANATVefatının 10'uncu yılında sergi
Kültürel ve doğal miraslarımız I (Ahi Evran Türbesi)
KÜLTÜR-SANATGünümüzdekilere model oldu
Son dakika: Ulusal hazinelerimiz ABD'ye giremeyecek
KÜLTÜR-SANATABD'ye giremeyecek
'Nihayet Makamı' yayınlanıyor
KÜLTÜR-SANAT'Nihayet Makamı' yayınlanıyor
SİYAD 2020'nin en iyi filmlerini seçti
KÜLTÜR-SANATSİYAD 2020'nin en iyi filmlerini seçti
Arzu Birol'dan fantastik roman
KÜLTÜR-SANATArzu Birol'dan fantastik roman
Diyarbakır surlarındaki dehlizler ve tüneller görüntülendi
KÜLTÜR-SANATDehlizler görüntülendi