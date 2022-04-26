'Doğunun Kanatları' başladı 0:00 / 0:00

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Diyarbakır’da valilik ve büyükşehir belediyesiyle Mela Ehmedê Cizirî, Feqiyê Teyran ve Ahmedê Xanî adına düzenlediği “Doğu’nun Kanatları” adlı etkinlik başladı. Tanıtım toplantısı Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya Türk Tarih Kurumu Başkanı Birol Çetin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakoç, TRT Kurdi Koordinatörü Kemal Gümüş ile Kütüphane ve Yayınlar Genel Müdürü Ali Odabaş katıldı.

Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yeni ve önemli bir etkinlik ile yolculuğa başladıklarını, belirterek, “Programında, Anadolu medeniyet ve irfanına yön veren zirve şahsiyetleri yarınlara taşımak istiyoruz. Yeni ve önemli bir başlangıçlardan biri olarak değerlendiriyoruz. Büyük şahsiyetlerin düşünce, fikir ve duygularını başta insanlarımız olmak üzere tüm insanlık için gün yüzüne çıkarmak istiyoruz” dedi.

Ahmedê Xanî, Mela Ahmedê Cezîrî ve Ahmedê Xanî, hakkında bilgi veren Ahmet Misbah Demircan, Kürtçe eser yazan 3 şahsiyetin önemine işaret etti. Demircan, geçmiş yıllarda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, bu konuda şunları söyledi: Hayatın normali olan bu etkinlikler ülkemizin şahit olduğu sesiz dönüşümün tezahürüdür. Kürtçenin önündeki bütün engelleri kaldıran bu sesiz devrimin bir parçası olmak bizi gururlandırıyor. Programımızda hem Türkçe hem Kürtçe tebliğler dinleyeceğiz. Normalin ta kendisi olan bu etkinlikler 20 yıl önce hayaldi. Büyük medeni cesaret ile bugünlere geldik. Hak ve hakikat için birlikte kanat çırpacağız. Bakanlığımızın Kürtçe etkinlikler için bugünlere kolay gelmedik.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Münir Karaloğlu da programın önemine işaret etti. Programın 2 gün süreceğini belirten Karaloğlu, “Diyarbakır’da 2 gün sürecek olan program ile medeniyetimizin büyük inşacılarını, 3 büyük şahsiyeti Diyarbakır’dan insanlığın dikkatine sunmuş olacağız. Bu şahsiyetleri sanatsal, kültürel etkinliklerle anmış olacağız. Bakanlığımız ile yapacağımız protokol ile yeni Kürtçe kitapların basılmasını ve bunların okullar dâhil yaygın bir şekilde insanlara ulaşmasını sağlayacağız” diye konuştu.

‘Doğunun Kanatları’ etkinliğinin ilk programı 28 Nisan’da Dicle Üniversitesi’ndeki ‘Doğunun Üç Yıldızı’ başlıkla panelle başlayacak ve 3 oturum panel yapılacak. Panelde sunulan Kürtçe ve Türkçe tebliğler kitaplaştırılacak. 30 Nisan’da ise Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Feqiyê Teyran’ın eserlerinde yer alan olaylar ve kahramanları konu alan Hüseyin Ünlü’nün resim sergisi açılacak.

30 Nisan Cumartesi günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla Sezai Karakoç Ķültür Merkezi’nde Kürtçe Klasik Eserler protokol imza töreni 'Feqiye’den Tuale Sergi'sinin açılışı ve TRT tarafından hazırlanan 'İki Nehrin Buluşması' adlı filmin gala programları icra edilecek.