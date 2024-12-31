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        Haberler Gündem Güncel Ahmet Nesin için yakalama kararı | Son dakika haberleri

        Yazar Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı

        Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği belirlenen yazar Ahmet Nesin hakkında, yakalama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:44
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        Ahmet Nesin için yakalama kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmet Nesin'in 27 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu oluşturacak söz ve beyanlara yer verildiği belirlendi.

        AA'da yer alan habere göre savcılıkça Nesin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

        2016'da yurt dışına çıktığı belirlenen Nesin hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri çıkarıldı.

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        #son dakika
        #Ahmet Nesin
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