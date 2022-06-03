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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ankara'da dernek açılışına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) açılışına katıldı.

Ahmet Nur Çebi, Ankara'da dernek açılışına katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaşlı Sanayici İş İnsanları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) açılışına katıldı.

Ahmet Nur Çebi, derneğin Ankara'daki merkez binasının açılışına yönetim kurulu üyeleriyle birlikte katıldı. Başkan Çebi yaptığı konuşmada, "Kulübe üye olmanızı, etrafınızdaki tüm Beşiktaşlıları da genel kurul üyesi yapmanızı istiyorum. Giriş aidatı belli bir süre sonra çok yükselecek. Biz, Beşiktaşlıyım diyen herkesi, yasal engelli yoksa üye yapıyoruz. Genel kurul üyesi olup Beşiktaş'a hizmet de etmeniz gerekiyor. Aksi halde o kalabalığın içinde kaybolup gidersiniz" şeklinde konuştu.

BESİYAD Başkanı Sinan Aksoy da dernek olarak her zaman yönetimin yanında olduklarını belirtti. Açılış töreni, hediye ve plaket takdimiyle sona erdi.

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