Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5´e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden idman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılarda tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ile Georges N'Koudou antrenmanda yer almadı.

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve 2'nci başkan Adnan Dalgakıran da antrenman öncesinde futbolcularla bir araya geldi. Çebi ve Dalgakıran yarın oynanacak mücadele öncesinde futbolculara başarılar diledi.