"İyi transferler yaptık. Romain Saiss de bunlardan bir tanesiydi ve kendini gösterdi. Bazen, bazı şeylerin görülmesi zaman alabiliyor. Saiss'i aradım ve kendisini tebrik ettim. İnşallah kupayı alan taraftan olur. Wout Wghorst da Hollanda'da. Türkiye'de iki oyuncusu Dünya Kupası'nda devam eden belki de tek takım Beşiktaş. Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Umarım bunlar sahaya yansır."