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Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Caner Erkin ile alakalı gündeme gelen bir şey olmadı. Gündemimizde böyle bir şey yok." dedi

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  • Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması

    "Takımla beraber olmaya geldim. Hocamla sohbet edeceğim. Futbolcularımla, sportif direktörümle yakın olmak istedim. Keyifli zaman geçirelim istedim. Takımla daha fazla ilgilenmek istedim. Onlarla beraber olacağım. Sırat köprüsü, futbol zor. Herkes zor günlerden geçecek."
  • Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması

    "İyi transferler yaptık. Romain Saiss de bunlardan bir tanesiydi ve kendini gösterdi. Bazen, bazı şeylerin görülmesi zaman alabiliyor. Saiss'i aradım ve kendisini tebrik ettim. İnşallah kupayı alan taraftan olur. Wout Wghorst da Hollanda'da. Türkiye'de iki oyuncusu Dünya Kupası'nda devam eden belki de tek takım Beşiktaş. Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Umarım bunlar sahaya yansır."
  • Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması

    "Caner Erkin ile ilgili bana gelen bir şey olmadı. Gazetelerde okudum, gündemimizde böyle bir şey yok."
  • Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin açıklaması

    "Transferler ile ilgili hoca ile konuşacağız. Yapılan tespitlere göre hareket edeceğiz. Duruma bakacağız. Gerekirse transfer olacak, gerekmiyorsa da olmayacak. Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha net olacaktır. Kampın sonucunu bekleyeceğiz."

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