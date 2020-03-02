Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün dergisinden camiaya seslendi. Yönetim olarak çalışmalarını şeffaflıkla sürdürdüklerini belirten Çebi, "Büyük bir aile olarak öze dönüşümüzün ilk adımlarını attık. Sergen Yalçın ve Burak Bıyıktay hocalarımızı göreve getirerek Beşiktaşımızı, cansiparane koruyacak değerli evlatlarına emanet ettik. Bundan sonra da gerek altyapılarımızda gerekse üst kademelerimizde, özümüze dönmeyi sürdüreceğiz ve Beşiktaşımızı Beşiktaş’ın çocukları ile hep beraber bir üst seviyeye taşıyacağız" diye konuştu.

Camiadaki kenetlenmenin, futbol takımını da doğrudan etkilediğini vurgulayan Çebi, "Zaman zaman skor olarak istediğimiz neticeleri alamasak da futbolcularımızın bizlere sunduğu pozitif futbol ve birliktelik hissiyatı, her birimize gelecek adına büyük ümitler vadetti" şeklinde konuştu.

"ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Çebi, 2020 yılının ilk Divan Kurulu Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mali tablomuzun ve Kulübümüzün son durumunu sizlerin huzurunda değerlendirdik. Nasıl bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı ve müdahale edilmez ise bu tablonun Beşiktaş’ı nereye götüreceğini rakamlarla açıkladık. Evet, yeniden doğuşun başlangıcı olan o zor günlerden geçiyoruz. Ancak unutulmaması gereken bir şey var ki o da Beşiktaş’ın, yaşanılan tüm zorlukların altından kalkacak güce sahip olmasıdır. Bu sebeple, görev yaptığımız süre boyunca karşılaşacağımız tüm engebeleri birlikte bertaraf edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL GÜNLERE HEP BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Beşiktaş'ın taraftarları ile dimdik durmaya devam edeceğini dile getiren Çebi, "Bu kulübün arkasındaki en büyük kuvvet olan taraftarımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu vesileyle tohumlarını atacağımız bağış kampanyamızı yeşertmeniz en büyük temennimizdir. Tüm Türkiye’ye sevdamıza sahip çıkışımızı bizatihi kanıtlamak için var gücünüzle destek vereceğinizi biliyoruz. Yüksek meblağlara değil, samimi fedakarlıklarınıza ihtiyacımız var. Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.