Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba için anma mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba´nın 9´uncu ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Ömrünü vakfettiği Beşiktaşımızın tarihinde müstesna bir yere sahip olan Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba´nın aziz hatırası, her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir. Kulübümüze ve Türk sporuna sporcu, yönetici ve başkan olarak çok uzun yıllar hizmet etmiş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'yı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yıl dönümünde saygıyla minnetle rahmetle anıyorum."