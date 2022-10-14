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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve TFF başkanlığı açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Valerien Ismael ve TFF başkanlığı için konuştu. İşte Çebi'nin o açıklamaları...

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  • Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve TFF başkanlığı açıklaması

    TFF BAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

    Bir evvelki TFF seçimleriyle ilgili bana talepler geldi. Beşiktaş benim için önceliğimdi. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her vazife kutsaldır. Beşiktaş benim önceliğim. Pandemi döneminde Beşiktaş'ı sırtlanmam gerektiğini düşündüm, devam ediyorum. 3 yıllığına geldim. Önümüzdeki TFF seçimleriyle ilgili bir planım yok. İsteğim, 3 yıllık süreyi tamamlamak ve Beşiktaş'ta görevimi yapmak.
  • Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve TFF başkanlığı açıklaması

    "FİKRİMDE BİR DEĞİŞİKLİK YOK"

    Valerien Ismael'e çok güveniyorum. Kendisinde birçok artı özellikler var. Kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanma isteğindeyim. Ismael ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı planladım, plan çerçevesinde gidiyorum. Fikrimde bir değişiklik yok. Fikir değiştirmem için bir durum da söz konusu değil.
  • Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve TFF başkanlığı açıklaması

    "BİR ALGI OPERASYONU VAR"

    Son zamanlarda bir algı operasyonu var. Ismael'in eleştirildiği ve içine düşürülmeye çalışıldığı bir durum var. Bu durumu taraftara anlatayım. İşin içerisinde iki grup var. Bir sosyal medya tarafı, bir de yazılı görsel medya var. Sosyal medyayla ilgili eleştirilerin sebebinin arkasında Beşiktaş başkanına ve yönetimine tezgahlanmaya çalışılan komplo var. Takımın başarısız olması, hocanın aşağı çekilmesi, hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yapılıyor. Bunları sosyal medyada yapıyorlar. Bu işi yapanlar, muhalefet olduğu iddia edilen kişiler tarafından maddiyat karşılığı yapıyor.
  • Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve TFF başkanlığı açıklaması

    "İSTİFA BEKLEYENLER, BOŞA BEKLİYOR"

    3 ay evvel burada seçim yapıldı. Herkese gelin, lütfen aday olun dedim. 3 ay evvel seçime girmeyenler, şu anda fellik fellik takım başarısız olsun, Çebi gitsin biz oturalım niyetindeler. Biz kulübü çok iyi toparladık, büyük temizlikler yapıldı. Bunu Beşiktaş için yaptık. İnsanların iştahları kabarmış. 3 ay evvel neden yapmadıklarını anlayamıyorum. Seçimde herkes aday olabilir. Seçimden 3 ay sonra Beşiktaş'ın hocasıyla zor duruma düşürülerek yönetimin istifasını bekleyenler, boşa bekliyor. 3 yıl bekleyecekler. Ben hocamla sözleşmesi süresince devam edeceğim.
  • Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve TFF başkanlığı açıklaması

    "TARAFTAR, HOCASINA SAHİP ÇIKSIN"

    Yazılı ve görsel medyada eleştiri yok, aşağı çekme var. 'Şurada, burada hata yaptı'yı geçiyorum. Her cümlelerinde hocayı değersizleştirmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu takımı aşağı çekmenin bir yolu da, rakiplerimizin benimsediği Beşiktaş'ı içeriden dışarıdan karıştırmaktır. Taraftarlarımız, bu komploları hazırlayanların oyununa gelmeyin. Biz nasıl sahip çıkıyorsak, taraftar da hocasına sahip çıksın. Bize güvensinler, hocaya güvensinler. İstatistiki olarak hocayı eleştirilebilecek bir tarafı yok. Hocayla futbolcular arasındaki mutluluğu biliyorum. Hocasıyla ilgili eleştiren 1 tane futbolcum yok. Bunu da kamuoyu bilsin.
  • Ahmet Nur Çebi'den Valerien Ismael ve TFF başkanlığı açıklaması

    "ELEŞTİRİLERİ HİÇ TAKMIYOR"

    Hoca medyadaki eleştirilere takılmıyor. Ben daha çok üzülüyorum. Eleştirileri hoca hiç takmıyor. Ancak, bu eleştirilerin nedenini anlayamıyor.

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