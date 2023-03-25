Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün 2023 Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından satır başları:

"MALİ OLARAK ÇOK İYİ İDARE EDİYORUZ"

"Mali anlamda kulübü gerçekten çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Mali anlamda kulüp olabilecek en iyi durumda. Geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum. Geçmişi konuşmayalım tamam ama unutmayalım da. Beşiktaş'ın bugün yönetilemeyen bir borcu yoktur. Mayıs ve haziran ayından sonra birçok problemi çözülmüş, enflasyona rağmen borcunun çok fazla arttırmamış bir kulüp göreceksiniz."

''BORCUMUZ 5 MİLYAR 200 MİLYON LİRADIR''

"Beşiktaş'ın borcu herkes alacağını aldıktan sonra 5 milyar 200 milyon liradır. 6 milyar değildir. Sürekli bu rakam kamuoyuna 6 milyar olarak yansıtılıyor, buna cevap vermek zorundayım, bu doğru değil"

AMATÖR ŞUBELER HAKKINDA

"Amatör şubelerle ilgili daha pozitif bir durum söz konusu. Fazla gereksiz harcamalardan imtina ediyoruz. Çıkan spor yasası, futboldan diğer şubelere 5 kuruş para aktarılmamasına sebep oluyor. Artık bu yük, Beşiktaş camiasının yüküdür. Amatör şubelerimizi hep beraber taşıyacağız."

"KOKUŞMUŞ DÜZENLE BAŞA ÇIKAMIYORUM"

"Hakemlerle ilgili inanın ben Beşiktaş başkanı ve yönetim olarak her şeyi yapıyoruz. Ama maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Kokuşmuş düzenle başa çıkmak için camianın arkamda olması gerekiyor"

"HİÇBİR ZAMAN 5 PUAN İSTEMEDİK"

"Depremden 3 gün sonra TFF Başkanı, Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak bir puan sistemi üzerinde çalıştıklarını söyleyip 2 farklı öneride bulundu. Birine daha yakın olduğunu ve bunun Beşiktaş'ın aleyhine olduğunu hissettim. Bana yapılanları hak etmedim ben. Depremzedelere ailemle beraber en çok yardım eden insanlardan biriyim. Biz hiçbir zaman 5 puan istemedim. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim savunduğumuz şey kabul edilseydi acaba susacak mıydı? Ben diğer kulüp başkanları gibi değilim. Beşiktaşlılık duruşu, ne dersek arkasında dururuz. Alacağımız puanlara göre vaziyet alan bir kulüp olmadık. Biz şerefli ve onurlu bir kulübüz. Bugün tartışılan o gün hakemler ilgili konuşmayıp bugün konuşanlardır. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum."

TRANSFERLER HAKKINDA

"Sezon başında Premier Lig takımı deniliyordu ama bugün eleştiriliyoruz. Transfer böyle bir şey. Geldiğimizden bu yana 30 milyon euro gibi bir parayı hiçbir şey yapmayan oyunculara ödedik. Bizim dönemimizde alınan oyuncular ile 5 yıllık kontrat yapmıyoruz. Bir oyuncu kötüyse, sezon sonunda onu gönderebiliriz."