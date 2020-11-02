Ahmet Nur Çebi: Kalıcı başarılar uzakta değil

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nde yazdığı yazıyla camiaya mesajlar verdi. Ahmet Nur Çebi'nin yazısı şu şekilde:

"Değerli Beşiktaşlılar...

Birlikte ilk sezonumuza başlangıç yaptık. Belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda, kulübümüze uygun sporcuları bünyemize katarak var olduğumuz branşlarda kadrolarımızı hazır hale getirdik.

Pandemi sebebiyle normalden daha kısa ve sıkışık bir transfer dönemi olmasına rağmen aktif bir transfer dönemini geride bıraktık. Planlamalarımız doğrultusunda, yeni sezonda geçmiş sezona nazaran hem kadro yaşımızı gençleştirdik hem de kadrodaki mali yükümüzü önemli ölçüde azalttık. Gidenler ve gelenler tablosunda 8 milyon avro tasarruf sağladık. Önümüzdeki sezonlarda da tasarruf sağlamaya devam edeceğiz. Keza Basketbol A Takımımızda da nihai amacımız gelir-gider dengesini oluşturmak ve Türk basketboluna katkı sağlamaktı. Bugün geldiğimiz noktada, birbirinden yetenekli genç oyunculardan oluşan kadromuzda bu denkliği oluşturduk ve basketbol şubemizin kulübe olan maddi yükünü bir nebze olsun azalttık. Basketbol ve diğer amatör şubelerimizi kendi kendine yetebilen birer organizasyon haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca, üç değerli genç oyuncumuzu da A Milli Takım’a göndermenin gururunu yaşadık. İçinde bulunduğumuz sıkıntılara rağmen gençleşme, öze dönme ve gelir-gider bütçemizin denkliği amacına uygun bir şekilde devam edecektir.

Sürdürülebilir başarı için planlı, programlı, gençleri önemseyen bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu camiamıza belirtmek isterim. Kimseye muhtaç olmayacağımız, başımızın dik olacağı bir düzen için sabır ve inanç gerekir. Camia olarak aynı amaç doğrultusunda birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.

Sadece bugünü değil, Beşiktaş’ın yarınlarını da güzelleştirmek için yola çıktığımız bu süreçte tekrar ve tekrar sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğunu belirtmenin ehemmiyeti büyük. Uzun vadede kalıcı başarılar, inanıyorum ki çok uzakta değil."