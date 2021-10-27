Ahmet Nur Çebi: MHK'nın şeffaf olmasını istemek hakkımız

İHA

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu ve Süper Lig´in En İyileri Ödül Töreni´ne katılan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, başarının ekip işi olduğunu söylerken, "Zor dönemde 2 kupa aldık. 3´üncü kupayı da alacağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ OLARAK KİMSEYE HAKSIZLIK YAPILSIN İSTEMİYORUZ"

Merkez Hakem Kurulu´nun (MHK) şeffaf bir görev yapmasını temenni ettiklerini söyleyen Çebi, "MHK başkanlığı zor bir görev, kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliği'nin hem fikir olduğu şey, sistemi düzeltelim, açık hale getirelim, notlama herkesin gözü önünde olsun. Maçlar nasıl herkesin gözü önünde yayınlanıyorsa, MHK´nın şeffaf olmasını istemek hakkımız. İstifa gibi bir talebimiz olmadı ama istifanın geldiği gördük. Serdar Tatlı Bey açıklama yapacaktır. Kimse haksızlığı kabul etmiyor, biz Beşiktaş olarak kimseye haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruz. Hata belki bilerek yapılmıyor ama hakemlik zor, başarılı bir şekilde yapacaksınız" diye konuştu.

KOCADAĞ: KENETLENEREK ŞAMPİYON OLDUK

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ise iyi bir takım oluşturduklarını ve sonunda da şampiyonluk geldiğini söylerken, "Futbolda bazen yüksek bütçeler başarı getirmiyor, geçen sezon oluşturduğumuz mütevazi ama birbirleri için mücadele eden takım oluşturduk ve başarıya ulaştık. Başkanımız, teknik ekibimizle takım olmayı bildik. Kenetleme sağladık ve başarı geldi. En iyi takım Beşiktaş´tı" ifadelerini kullandı.

YALÇIN: FATİH TERİM´İ SEVİYORUZ

Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim ile yaptığı konuşma hakkında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da "Fatih hoca benim antrenörlüğümü de yaptı, değer verdiğimiz bir hocamız. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Antrenörlüğüm öncesinde de fikir alışverişi yapıyorduk. Büyük başarılar elde etmiş birisi, onu çok seviyoruz. Mücadele saha içinde. Saha dışında saygı duyduğumuz bir isim" şeklinde konuştu.

"FATİH TERİM BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETMİŞ BİR İSİM"

Teknik direktör Fatih Terim ile kıyaslanması ile ilgili de Yalçın, "Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Çok büyük başarılar elde etmiş bir isim. Belki biz hiç yakalayamayız bu başarıları. Kıyaslamayı çok doğru bulmuyorum. Herkesin farklı düşüncesi var. Hocam yıllardır bu işin için de biz bu kadar kalabilecek miyiz, bizim için erken" diye konuştu.

"TARİHİN EN ZOR SEZONUYDU"

Kazanılan lig şampiyonluğunun zorluğuna değinen Yalçın, "Geçen sezon bana göre tarihi en zor sezonlarındandı. Camialar için de söyleyebilirim. Taraftar belki yoktu ama sosyal medyadan eksik etmediler. Birlik beraberlik içinde kupa kazanmak çok değerli. Bu ödülü ilk kez alıyorum, çok değerli. İnşallah devamı güzel olur. 2 seneden fazla oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sadece başarıya endeksli bir iş olamamalı. Yaptığımız iş çift taraflı, inişli çıkışlı olabilir. Doğal öyle şeyler ve sabırlı olalım. Antrenörlerimiz iyi ve değerli" dedi.