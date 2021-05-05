Ahmet Nur Çebi: Nice başarılar diliyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBeşiktaş
ABONE OL

Ahmet Nur Çebi: Nice başarılar diliyorum

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye'de kadın futbolunun gelişmesi için Beşiktaş JK olarak var olmaya devam edeceklerini belirterek, "Kadın sporcularımızın nice başarılarıyla gururlanacağımız bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı

Ahmet Nur Çebi: Nice başarılar diliyorum

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, bugün Süperlig Kulüpleri içerisinde tek kadın futbol takımı olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol takımının, Kadınlar Futbol 1. Ligi Sağlık Çalışanları Sezonunu şampiyon olarak tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gururu tüm Beşiktaşlılara yaşatan takımın idari ve teknik heyetiyle tüm kadın futbolcuları yürekten tebrik eden Çebi, şunları kaydetti:

"Tüm liglerde dördüncü, 1. Lig'de ikinci şampiyonluğu kazanarak Beşiktaşlılara bu büyük mutluluğu yaşattıkları için Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Takımıza isim ve forma sponsoru olan Vodafone'a da kadın futboluna verdikleri destekten dolayı müteşekkirim. Ülkemizde kadın futbolunun gelişmesi için Beşiktaş JK olarak takımımızla var olmaya devam edeceğiz. Kadın sporcularımızın nice başarılarıyla gururlanacağımız bir gelecek diliyorum."

"CİNSİYETÇİ YAPININ DEĞİŞMESİ GEREKİYOR"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin de tüm spor branşlarında olduğu gibi futbolda da kadınların varlığını desteklemek gerektiğini belirtti.

"Kadınlar futbol oynayamaz" şeklindeki ön yargının yıllarca kadınları futboldan uzak uttuğunu aktaran Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan bu cinsiyetçi yapının değişmesi gerekiyor. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bu inançla, futbolda 'Ben varım' diyen Beşiktaşlı kadın sporcuları destekliyor ve takımımıza hem isim hem de göğüs sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz."

Başarılı bir mücadele sergileyerek şampiyonluğu kucaklayan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı yürekten kutladığını belirten Şahin, kendileriyle gurur duyduklarını ifade etti. Şahin, kadın futboluna desteklerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmek istediklerini bildirdi.

Kadın futbolunu destekleyen Vodafone, kurulduğu günden bu yana destek verdiği Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na bu yıl göğüs sponsorluğunun yanı sıra isim sponsoru da oldu. Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nın geçen yıl Vodafone Park'ta Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı ile oynadığı Vodafone Kupası 33 bin izleyiciyle tribün rekoru kırmış ve Türkiye'de bir kadın futbol maçında en fazla taraftarın bulunduğu müsabaka olmuştu.

"ÖNYARGILARI KIRDILAR"

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Antalya'da 17 Nisan'da başlayıp bugün sona eren Turkcell Kadın Futbol Ligi'ne ilişkin kadın futbolcuların ön yargıları kırdığını söyledi.

Bayraktar, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ve Beşiktaş Vodafone takımının Fatih Vatanspor'u 2-0 yendiği final maçının ardından düzenlenen kupa ve madalya töreninin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin kendileri için çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten ve futbolun önemine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir sponsorluk. Biz kadınlarla her zaman omuz omuzayız, beraberiz. Doğru mesajların verilebileceği bir yer. Biz burada aslında bütün kadın futbolcuların bir gol attığını düşünüyoruz. Ön yargıları kırdılar. Bundan sonra da kadın futbolcu sayısının her geçen gün artacağını düşünüyoruz. İlginin nasıl olduğunu hep beraber gördük. 4 kanalda aynı canlı olarak yayımlandı. İnşallah bu böyle devam edecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da seçim iptalinin arka planı ortaya çıktı!
FUTBOLSeçim iptalinin arka planı!
Son dakika! Galatasaray'da seçim iptal edildi! Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
FUTBOLGalatasaray'da seçim iptal edildi!
Son Dakika Haberi - TFF'den 3 kulübe harcama limiti ihtarı!
FUTBOLTFF'den 3 kulübe harcama limiti ihtarı!
Serdar Ali Çelikler yazdı: "Emre Hoca'nın gelecek senesi nasıl olacak?"
FUTBOL"Emre Hoca'nın gelecek senesi nasıl olacak?"
Fenerbahçe, Bruma'ya talip!
FUTBOLFenerbahçe'nin sürpriz hedefi!
Tekerlekli sandalyeden Real Madrid'e: Ferland Mendy
FUTBOLTekerlekli sandalyeden Real Madrid'e
Başakşehir cephesi: Demba Ba'nın ayrılığı teknik karar
FUTBOL"Demba Ba'nın ayrılığı teknik karar"
Chelsea - Real Madrid CANLI YAYIN - Chelsea Real Madrid maçı ilk 11'leri ve kadroları
FUTBOLİlk gol geldi!
Son Dakika: Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Kadınlar futbolu... Spor haberleri
FUTBOLKadın futbolda şampiyon Beşiktaş!
Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Musa Samur istifa etti
FUTBOLGençlerbirliği'nde istifa!